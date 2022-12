Scala a chiocciola e ampie vetrate: ecco il nuovo superattico dei Ferragnez

Un'ampia scala a chiocciola, vetrate e finestre giganti per illuminare gli spazi e un termocamino a riscaldare l'atmosfera. Il superattico a più livelli che Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato nella zona sud-ovest di City Life sta diventando una realtà. Le foto che l'imprenditrice digitale ha pubblicato nelle storie della sua pagina Instagram nelle scorse ore lo dimostrano e svelano qualcosa di più degli interni del lussuoso appartamento dove la coppia si trasferirà entro l'estate 2023.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni condivide foto e video del nuovo immobile con i suoi follower. Lo scorso luglio, insieme al marito, aveva fatto fare un tour virtuale ai fan condividendo un video dal cantiere della residenza Libeskind 2, dove i due hanno acquistato la casa di famiglia. Rispetto a cinque mesi fa i lavori sono proseguiti spediti e se a luglio scorso c'erano solo cemento e tracce, oggi il superattico dei Ferragnez ha preso decisamente forma.

La Ferragni ha svelato i progressi fatti dalla ditta di costruzione, mostrando alcuni angoli della penthouse. Dall'imponente scala a chiocciola, che unisce il primo al secondo piano del superattico alle ampie vetrate che offrono una visuale a 360 gradi su Milano. Fino ai dettagli, come il termocamino, già installato, e la piscina condominiale ancora in fase di costruzione. Per quanto riguarda invece le rifiniture, gli infissi sono già stati installati, mentre per pavimenti e illuminazione servirà ancora qualche settimana.

Ciò che salta agli occhi dalle foto condivise da Chiara Ferragni sulla sua pagina Instagram, oltre all'ampia metratura dell'immobile (che si dice superi i trecento metri quadrati), è la luminosità dell'appartamento. Una caratteristica che sembra essere molto apprezzata dagli influencer che a City Life hanno preso residenza come Beatrice Valli e Marco Fantini, ma anche Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo.