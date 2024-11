Selvaggia Lucarelli: "Fedez mi ha denunciata due volte. L'ho scoperto via Pec"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è un mistero che tra Fedez e Selvaggia Lucarelli non corra buon sangue. Il rapper e la giornalista si sono scontrati più di una volta nel corso degli anni e le loro liti sono finite in più di una occasione in tribunale. Che i due siano andati per avvocati è assai noto, ma durante l'ospitata nel podcast "Supernova" di Alessandro Cattelan la giornalista ha raccontato un retroscena legato al braccio di ferro giudiziario con Fedez.

Le querele e il 335

Durante l'intervista con Cattelan Selvaggia Lucarelli ha dichiarato di essere bersaglio costante di denunce e querele per i suoi articoli e per le sue inchieste. " La stragrande maggioranza delle denunce che mi vengono fatte vengono archiviate. Alcune vengono archiviate prima ancora che ti vengano notificate quindi non lo sai neanche che sei stato denunciato ", ha raccontato il giudice di Ballando con le stelle, facendo una confessione: " A volte, per questo, chiedo al mio avvocato di fare il 335, ovvero quando l’avvocato si informa su quante indagini hai a tuo carico in quel momento ".

La condanna a sorpresa

La giornalista ha snocciolato una serie di numeri su atti e procedimenti a suo carico in un normale anno di attività, ironizzando su un episodio recente: " All'anno posso ricevere una ventina di querele ma non tutte finiscono a processo. Una volta ho scoperto di essere stata condannata tramite il Corriere per una denuncia di cui non ero a conoscenza perché me l'avevano mandata per Pec e io non aprivo la Pec da due anni". Poi ha confessato: "Per fare quello che faccio te lo devi permettere, come fanno a pagarsi gli avvocati quei freelance?".

Il risarcimento chiesto da Fedez

Nel corso del programma di Cattelan Lucarelli ha rivelato di un episodio legato a Fedez e alle denunce sporte nel tempo dal rapper contro di lei. " Sempre tramite la pec ho scoperto di essere stata denunciata due volte da Fedez", ha dichiarato la giornalista, aggiungendo: "Lui mi ha fatto due denunce chiedendomi un risarcimento da 50 mila euro e 150 mila euro. Io, invece, non l'ho mai querelato".

