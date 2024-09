"Ti insegno come si fa". "Senza fotografi". Scontro social tra Selvaggia Lucarelli e la madre di Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

L'arresto dei capi ultras di Inter e Milan sta coinvolgendo di riflesso anche Fedez. Diciotto esponenti di spicco delle due tifoserie milanesi sono finiti in manette con l'accusa di associazione per delinquere, estorsione e lesioni e tra i nomi figurano anche quelli di Christian Rosiello, guardia del corpo del rapper, Luca Lucci e Islam Hagag, meglio conosciuto come Alex Cologno, entrambi vicini al cantante. Federico Lucia non è indagato ma compare nei fascicoli della Procura di Milano in alcune intercettazioni.

Del caso si è occupata anche Selvaggia Lucarelli, che ha messo in relazione l'inchiesta sulle curve di Milan e Inter con l'ultimo progetto benefico portato avanti da Fedez. Le due vicende sono slegate, ma la giurata di Ballando con le stelle ha voluto ironizzare sul filo conduttore che lega i due fatti: la criminalità. Questo ha innescato un acceso botta e riposta con la madre del rapper.

Fedez e l'ultimo progetto benefico

Negli scorsi giorni Federico Lucia ha inaugurato a Roma, in zona Casal Selce, una casa di accoglienza per famiglie con bambini affetti da gravi patologie, all'interno di un villino confiscato alla criminalità organizzata. Alla luce di quanto successo agli ultras rossoneri a lui legati, Selvaggia Lucarelli ha punzecchiato il rapper, condividendo una storia Instagram: " Due giorni fa Fedez era qui a fare beneficenza a favore di fotografi. Che carino si è occupato di ristrutturare un bene confiscato alla criminalità organizzata ". Un'allusione, neppure troppo velata, alle accuse che la procura muove contro i diciotto ultras arrestati, ai quali è stato contestato anche il reato di associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso e le infiltrazioni della 'ndrangheta nei traffici.

Lo scontro tra la Lucarelli e la madre di Fedez

La storia ironica condivisa dalla Lucarelli non è passata inosservata e la madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha replicato alla giornalista, punzecchiandola a sua volta sul tema della beneficenza: " Cara Selvaggia se vuoi ti insegno come si fa".

Comunque queste madri che hanno le gesta del figlio spalmate tutti i giorni sui giornale e si preoccupano per quello che scrivo io fatico a capirle

Il botta e risposta tra le due donne si è esaurito in queste due storie, ma la Lucarelli si è comunque voluta togliere l'ultimo sassolino dalla scarpa, commentando l'intervento della madre di Fedez: "Comunque queste madri che hanno le gesta del figlio spalmate tutti i giorni sui giornale e si preoccupano per quello che scrivo io fatico a capirle". Parole sarcastiche che non sembrano avere chiuso il dissing social tra lei e la mamma di Fedez, che ha risposto con un'emoji che ride, nel tentativo di avere l'ultima parola nello scontro.