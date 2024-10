Serena Williams, il dramma sui social: "Operata per una cisti branchiale grande come un pompelmo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo settimane di silenzio Serena Williams è tornata a mostrarsi sui social network e lo ha fatto annunciando di essersi sottoposta a un delicato intervento chirurgico per rimuovere una cisti branchiale dal collo. Su TikTok la campionessa statunitense ha raccontato di avere vissuto settimane difficili dal punto di vista fisico e psicologico e di avere temuto per la sua salute.

La scomparsa dalla scena pubblica

A inizio settembre i suoi fan l'avevano vista all'Arthur Ashe Stadium per assistere a uno dei match degli U.S. Open. Poi di Serena Williams si erano perse le tracce sia in pubblico sia sui social network. La tennista americana aveva saltato anche due importanti appuntamenti mondani, ai quali aveva sempre presenziato e questo aveva destato preoccupazione. Solo nelle scorse ore, però, Serena Williams ha deciso di parlare apertamente dei suoi problemi di salute, a causa dei quali è stata costretta a mettere in pausa la sua vita sia quella pubblica sia quella privata.

La scoperta del nodulo al collo

Attraverso un video pubblicato su TikTok Serena Williams ha raccontato il suo calvario, mostrandosi in ospedale prima e dopo l'intervento. "A maggio ho trovato un nodulo sul collo. Sono andata subito dal dottore, ho fatto una risonanza magnetica e mi hanno detto che avevo una ciste brachiale" , ha spiegato nel video la tennista, proseguendo: " Non ne avevo mai sentito parlare. Hanno detto che non devo fare nulla per rimuoverla se non volessi. Quindi non l'ho rimossa ma continuava a crescere" . La sportiva ha rivelato di essersi sottoposta ad altri test per capire se potesse trattarsi di un nodulo maligno: " Tre test e una biopsia dopo era ancora tutto negativo ma i dottori mi hanno consigliato di farla rimuovere il prima possibile perché era diventata grande quanto un piccolo pompelmo e poteva infettarsi o peggio ancora perdere liquido ".

L'intervento e le attuali condizioni

Nel video pubblicato sui social Serena Williams ha mostrato anche alcuni momenti successivi all'operazione chirurgica, mostrando la cicatrice sul collo e filmando le medicazioni della vistosa ferita. " Mi sento così grata e fortunata che tutto abbia funzionato e, soprattutto, sono sana. Sono comunque arrivata all'American Doll con Olympia come promesso.

In quest'ultimo periodo mi sono persa tante cose, come i Woman of the Year awards di Glamour Magazine e il ritiro di Rafael Nadal, ma mi sto ancora riprendendo e sto migliorando. La salute viene sempre al primo posto"

E sì, è tutto ok", ha detto nel video la sportiva rassicurando i fan sulle sue attuali condizioni di salute: "