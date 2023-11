Sessualmente scorretto

Premessa. Chi scrive è etero, felice di esserlo; sposato; e ha persino amici omo.

E ora i fatti (plurale, maschile). Sul settimanale Oggi è uscita un'intervista a Massimo Lopez del Trio (un gruppo comico, non una gang bang). L'intervista, doppia, non nel senso dello scambio di coppia, ma che è fatta assieme a Tullio Solenghi (non sappiamo se è omo, etero, accoppiato o solingo), appare in un numero che ospita un pezzo su Totti e Ilary, due etero, ex, ma non più single; uno su Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, due omo, che annunciano non saranno più single; e in copertina Greta Scarano, che purtroppo non è single, dal titolo: «Non ce l'ho con i maschi, odio i maschilisti». Bene. In tale contesto Lopez dichiara: «Sono un etero single poco convinto», ma non perché si senta un po' omo, ma perché «non mi piace essere single». Risultato: una shit storm. Che non è una perversione sessuale ma un'ondata di critiche sui social. Come osi dichiararti etero? Non è che sei omofobo?

Morale: Lopez si è dovuto giustificare su Instagram affermando di non essersi definito «etero» (magari è omo), ma «uomo» (cosa su cui nessuno ha dubbi: ha i baffi). «Scusate - ha scritto - ma parole come etero non mi appartengono né le condivido». E qui ci lamentiamo noi etero: «Non è, Lopez, che sei eterofobo?».

Alla fine la colpa («Ha frainteso le mie parole») è della giornalista. La quale sappiamo che è donna. Ma non se sia etero o omo.