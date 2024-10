"Si è montata la testa". Bufera su Elodie: cosa è successo a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ritorno di Elodie sulla scena pubblica ha scatenato la polemica. La cantante è stata tra le protagoniste dell'ultimo red carpet della Festa del cinema di Roma ma la sua passerella ha sollevato critiche e infiammato il dibattito sui social perché l'artista non si è concessa agli obiettivi dei fotografi ma ha preferito dirigersi in sala subito dopo avere salutato i fan.

Elodie alla Festa del cinema

Elodie è arrivata a Roma come madrina per Save The Children alla presentazione del documentario "Fuori dai margini", realizzato per celebrare i dieci anni di Punti Luce, i centri di aggregazione giovanile, dove bambini e adolescenti possono crescere e formarsi gratuitamente. Sul tappeto rosso del Film Fest la cantante ha sfilato con un vistoso abito rosso a fascia al fianco dei ragazzi protagonisti del docufilm. Si è lasciata immortalare sorridente al fianco dei giovani e poi ha raccolto l'affetto dei fan assiepati ai margini del red carpet. Ha scattato foto con loro e ha firmato qualche autografo, ma quando i fotografi l'hanno invitata a posare davanti a loro da sola, Elodie è scappata via.

Elodie scappa dai fotografi

L'artista romana si è tenuta alla larga dal parterre dei fotografi e questi, delusi dal suo comportamento, l'hanno fischiata per alcuni minuti. Elodie non ha però prestato attenzione alla protesta dei professionisti che la aspettavano sul red carpet e si è recata rapidamente nella sala di proiezione, dileguandosi letteralmente. Il filmato del singolare gesto compiuto da Elodie è finito in rete, condiviso da numerose testate giornalistiche, e - come era prevedibile - ha scatenato la polemica.

La polemica sui social

Da una parte c'è chi l'ha accusata di essersi montata la testa, dall'altra chi l'ha giustificata parlando di un gesto voluto per non distogliere l'attenzione dai ragazzi, che erano i protagonisti della premiere. La sua fuga dai fotografi, però, ha sollevato non poche critiche sul web e i commenti sotto ai numerosi video, che circolano da ore in rete, si sono sprecati.

Troppa importanza le danno, si è montata la testa",

"Ragazzi....purtroppo il successo ti cambia, vuoi o non vuoi"

ha scritto un'utente su TikTok, mentre un'altra ha aggiunto:. Per qualcuno, invece, Elodie non si sarebbe proprio resa conto del richiamo dei fotografi, ma non sentire i fischi di disapprovazione era proprio impossibile.