"Totti le mandava sms...". L'ombra dell'altra donna tra Noemi e Ilary

Torna a infiammare il gossip su Francesco Totti. A un anno di distanza dall'addio da Ilary Blasi e dall'inizio della nuova relazione con Noemi Bocchi, spuntano nuove indiscrezioni su cosa sarebbe successo la scorsa primavera prima che il matrimonio saltasse e il Pupone finisse tra le braccia della bella romana. Secondo le ultime voci l'ex capitano della Roma si sarebbe intrattenuto virtualmente - con una serie di chat e messaggini - con una naufraga dell'attuale edizione dell'Isola dei famosi.

Alla vigilia della prima estate da separato, Totti è finito di nuovo al centro della cronaca rosa grazie alla bomba che The Pipol, celebre pagina Instagram di gossip, ha fatto esplodere sul web nelle scorse ore. L'account, che da tempo si occupa della vita di vip e volti noti, ha lasciato trapelare un'indiscrezione che vede coinvolto il Pupone e una naufraga dell'Isola dei famosi.

Il gossip su Totti e la naufraga dell'Isola

Sembra che esattamente un anno fa, Totti abbia frequentato virtualmente una ragazza, che quest'anno è sbarcata in Honduras nel reality condotto da Ilary Blasi. " Sembrerebbe che l'ex calciatore avesse scambiato più di un messaggio con una bellissima naufraga di questa edizione dell'Isola dei famosi", fa sapere The Pipol su Instagram con un post sibillino, che ha letteralmente infiammato il web. E i tempi sarebbero precisi: "Prima che Francesco Totti decidesse di chiudere la storia con la sua ex moglie Ilary Blasi per ripartire con Noemi Brocchi" . Insomma, l'ex capitano giallorosso si sarebbe scambiato una serie di messaggi con una delle Chicas di Playa Tosta e non si tratterebbe della modella brasiliana, Helena Prestes, come chiarito dall'account di gossip.

L'identità della naufraga

Chi sarà dunque la naufraga che ha fatto sognare il Pupone? I nomi in gioco sono pochi. Se si escludono Cristina Scuccia (che all'epoca dei fatti per tutti era ancora una suora) e Corinne Clery, in ballo rimangono Claudia Motta, Pamela Camassa e Nathalie Caldonazzo. E considerando i gusti biondeggianti dello sportivo, la lista si riduce ulteriormente. Ma il nome e l'identità della fantomatica terza donna di Totti rimane un mistero.