Si spaccia per Damiano David e truffa una donna. Raggiro da oltre 15 mila euro

Per quasi tre mesi ha creduto di chattare con Damiano David e di essere riuscita a diventare sua amica. Così, con la promessa di ottenere biglietti per concerti, pass VIP e incontri esclusivi con lui, ha versato migliaia di euro al truffatore che si spacciava per il frontman dei Maneskin, finendo vittima di un vero e proprio raggiro. La protagonista dell'incredibile vicenda è una donna francese di 45 anni che ha perso oltre 15mila euro, truffata da un uomo, che si spacciava per Damiano David, e da una sua complice.

La storia è finita sulla prima pagina de Le Parisien e racconta di come oggi sia sempre più facile cadere vittime di truffe e raggiri in rete. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il truffatore avrebbe creato un falso profilo del leader dei Maneskin sui social e avrebbe iniziato a contattare privatamente le fan che si iscrivevano alla sua pagina. La 45enne francese sarebbe stata "adescata" con la scusa di un biglietto di cui la donna era alla disperata ricerca e da qui sarebbe cominciata la truffa.

I contatti e la truffa

Il falso Damiano ha iniziato a scrivere con insistenza alla donna e, dopo avere conquistato la sua fiducia, le avrebbe proposto di iscriversi a un gruppo Telegram e poi l'avrebbe messa in contatto con una complice, spacciandola per la sua assistente. Quest'ultima si sarebbe fatta versare mille euro in cambio di un fantomatico abbonamento VIP a vita per i concerti di David e - con la promessa di ottenere altri regali esclusivi e incontri con il cantante - si sarebbe fatta versare altre cifre consistenti da migliaia di euro. Per poter cenare con Damiano la 45enne francese avrebbe pagato addirittura 3mila euro, ma la serata privata con l'artista non c'è mai stata e in tutto - in appena tre mesi - la donna ha perso circa 15mila euro.

La denuncia alle autorità

È solo grazie alla sorella che la signora francese si è accorta di essere vittima di una truffa e a quel punto, con il conto in rosso, ha denunciato l'accaduto alle autorità.

Ha detto di scrivere da Roma e mi ha ingannato. Credevo di poter incontrare il mio idolo in un castello

Ai poliziotti che hanno raccolto la suala 45enne avrebbe confessato: "". Le autorità francesi hanno identificato e denunciato il truffatore e la sua complice.