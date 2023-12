"La musica non è il suo campo". La stoccata di Morgan a Fedez

" Direi che è incommentabile. Si può solo fare ironia, più in basso di così non ha senso andare ". Non si è fatta attendere la replica di Morgan a Fedez, che nell'ultima puntata di X Factor ha lanciato pesanti accuse nei confronti del cantautore. Alla vigilia della semifinale del talent di Sky, Marco Castoldi aveva rivelato che il frontman degli Stunt Pilots, Zo Vivaldi, aveva già collaborato come professionista con il rapper all'album "Paranoia Airlines", sollevando dubbi sulla regolarità della gara e su un possibile conflitto d'interessi per Fedez. Per giustificarsi Fedez ha deciso di alzare i toni ma nel farlo è uscito completamente dai binari dello spettacolo e della musica, buttandola in caciara.

Morgan replica a Fedez

A riportare la questione sul giusto campo, quello artistico, ci ha pensato Morgan che per rispondere a Fedez ha scelto la via dell'ironia. " Fedez mi è piaciuto ieri sera, aveva più grinta del solito, almeno un po’ di verve! ", ha detto il cantautore, commentando quanto successo nell'ultimo live di X Factor attraverso WhatsApp. Poi ha punzecchiato il rapper: " Adesso che ha sbottato cacceranno via anche lui o insultare gli assenti a mezzo televisivo è conforme allo spirito e ai valori di Sky?". Riferendosi ai modi con i quali Morgan, secondo Fedez, sarebbe stato cacciato dal programma, l'ex giudice di X Factor ha scherzato: "Sarebbe una bella scena vederlo che si caccia via e si dà le pedate nel sedere da solo strillando: o io o io! ".

Nella chat con i giornalisti Morgan ha commentato anche l'accusa, che Fedez gli ha rivolto di essere un lecca piedi: " Mi è piaciuta la battuta su Sgarbi e Meloni. Si vede proprio che di musica non se ne intende, non è il suo campo ". Ma poi la risposta al collega si è fatta più seria: " Le divergenze tra gli esseri umani non sono una cosa bella, non sono uno spettacolo d'arte, non si impara niente. Io ho pensieri diversi nella mia testa, idee, visioni di musica e storie da raccontare, e penso anche che se c'è una cosa che ogni artista ha il dovere morale di promuovere è la bellezza. I valori che un artista non dimentica mai sono l'armonia, il dialogo, la comunicazione, l'espressione, la comprensione. Il perdono. L'odio non è cosa da artisti" . Il giusto modo per abbassare i toni della vicenda.

Le parole di Vittorio Sgarbi