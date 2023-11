"Morgan violento con le lavoratrici di Sky". L'ultima accusa di Fedez

Scambio di accuse pesanti tra Fedez e Morgan. Attraverso Striscia la notizia, che ha consegnato a entrambi il Tapiro d'Oro per quanto avvenuto nell'ultima settimana a X Factor, i due artisti si sono lanciati accuse reciproche a proposito del fantomatico scontro, che sarebbe avvenuto tra loro nei camerini alla fine dell'ultima puntata del talent di Sky. Morgan ha accusato il rapper di averlo aggredito fisicamente e verbalmente nel backstage, ma Fedez ha replicato accusando a sua volta Castoldi: "Mai fatto nulla di tutto ciò, semmai il contrario". Il rapper ha minacciato azioni legali contro l'ex giudice e poi ha sganciato una bomba, su ciò che avrebbe portato al licenziamento di Morgan.

Le nuove accuse di Fedez

" Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi, che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere ", ha dichiarato Fedez al microfono di Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro a seguito delle pesanti accuse mosse da Morgan nei suoi confronti. Il rapper ha detto apertamente che lui non voleva Morgan a X Factor: " Per una serie di motivi, che vanno dai carichi pendenti che ha, molto gravi, dal comportamento poco professionale che ha dimostrato negli anni". Poi ha parlato di cose accadute in edizioni passate: "E anche per gli atteggiamenti aggressivi e violenti che ha avuto nelle passate edizioni nei confronti di alcune lavoratrici di Sky. Lui è stato mandato via quando avevo 23 anni per questo ".

I video e la replica di Sky

Sky e Fremantle hanno interrotto la collaborazione con il cantautore a causa di "ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati", ma cosa sia successo davvero non è chiaro. " Sky ha registrato altre cose rispetto a quelle che dice lui. Sky sapeva che Morgan era così e che sarebbe finita così: non voleva cacciarlo, è stata costretta perché sono successe cose gravissime ", ha aggiunto Fedez, parlando con Staffelli. Nelle scorse ore, però, Sky ha chiarito che non ci sono immagini nascoste, ma che nella prossima puntata di X Factor sarà mandata in onda una clip con materiale inedito sull'ultimo burrascoso live.

La controreplica di Morgan