"Sei un leccapiedi". La furia di Fedez contro Morgan in diretta tv

Chi si aspettava una semifinale di spettacolo e musica, incentrata sulla gara canora, si è dovuto ricredere. Morgan non c'era ma era come ci fosse viste le citazioni e i continui rimandi. L'apice si è toccato quando Fedez ha replicato a Morgan sulla questione Zo Vivaldi, il frontman degli Stunt Pilots, che ha collaborato con il rapper prima di entrare a X Factor. Fedez avrebbe potuto rispondere all’ex giudice in molti modi, ma ha scelto l'attacco frontale, sparando accuse pesanti e fuori contesto.

Pochi giorni fa Morgan aveva rivelato che Zo Vivaldi, il frontman degli Stunt Pilots, nella squadra con D’Argen D’Amico, aveva collaborato alla realizzazione del quinto album di Fedez Paranoia Airlines. "E' un professionista e non un giovane talento", aveva detto Morgan alla vigilia della semifinale di X Factor, ma da regolamento questo non incideva sul regolare corso della gara canora. Lontano dalle telecamere Fedez è rimasto in silenzio, ma durante l'ultima diretta su Sky il rapper c'è andato giù pensante con Morgan.

Le parole di Fedez su Zo Vivaldi

Al termine dell'esibizione degli Stunt Pilots, il marito di Chiara Ferragni ha preso la parola: " Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo non insinuarlo". Poi ha dato la sua versione dei fatti : "Io e Lorenzo non ci siamo mai visti, lui ha collaborato con Michele Canova per alcuni brani. A me risulta che Morgan per sua stessa ammissione conoscesse Anna Castiglia, che problema c’è?". La polemica si sarebbe potuta concludere così, ma Federico Lucia ha scelto di andare oltre. Complice l'assenza del diretto interessato, e forte di non poter essere smentito, Fedez si è scagliato contro Morgan : "Se è veramente un ribelle, che abbia le palle di dire che io ho fatto clientelismo all’interno di questo programma ".

"Morgan buttato fuori a calci"