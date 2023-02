"Inaspettato, spontaneo...". Il gesto di Kate che smentisce Meghan

Con un abbraccio Kate Middleton ha spazzato via tutta la narrativa e le lamentele di Meghan Markle su una presunta, eccessiva formalità della royal family. Nel documentario Netflix dello scorso dicembre, infatti, la duchessa di Sussex ha accusato in particolare i principi del Galles di essere incapaci di provare empatia nei confronti degli altri, rigidi e poco inclini alle dimostrazioni d’affetto sia in pubblico, sia in privato. Quanto accaduto a Falmouth la scorsa settimana, però, smentirebbe questa ricostruzione.

La principessa degli abbracci

Il 9 febbraio 2023 William e Kate hanno visitato il National Maritime Museum di Falmouth, Cornovaglia. Durante la consueta passeggiata tra la folla la principessa ha avuto una grande sorpresa: a pochi passi da lei c’era Jim Embury, il suo ex insegnante di Storia alla St. Andrews nel Berkshire (da non confondere con l’università omonima): come sottolinea il Daily Mail dopo il ritorno dei Middleton dalla Giordania, avvenuto nel 1986, la principessa frequentò la scuola preparatoria St. Andrews nel Berkshire, poi il Downe House, il Marlborough College e, infine l’Università di St. Andrews (Scozia), dove conobbe il principe William.

Kate, elegantissima nel suo cappotto marrone Hobbs (già visto nel 2012) ha riconosciuto subito il professore, ma non gli ha riservato formali strette di mano e un frettoloso saluto. Al contrario. Non ha esitato neppure per un momento ad abbracciarlo. Poi ha detto: “Mio Dio, caspita, questo mi riporta indietro nel tempo” . I due hanno ricordato i tempi della scuola e alla fine la principessa ha dedicato all’insegnante una frase davvero toccante: “Le cose che mi hai insegnato, ora le insegno ai miei figli” . (Per la verità la frase così riportata è la versione del Daily Mail. Altri giornali, come Hello, sostengono, invece, che Kate abbia detto: "Sto provando a insegnare a mia figlia tutte le cose che tu mi hai insegnato") .

Dopo l’incontro Jim Embury, che ora fa volontariato nel museo, ha dichiarato: “[Kate Middleton] era un’eccellente studentessa e la classe ottima...È stato 25 anni fa”. Non è finita qui: lo scorso 8 febbraio, al Landau Forte College, la principessa ha incontrato e abbracciato calorosamente il capitano Preet Chandi, che ha compiuto una spedizione record in Antartide (922 miglia in 70 giorni e 16 ore), progetto patrocinato proprio dalla moglie di William. Due dimostrazioni d’affetto, a distanza ravvicinata, che sembrerebbero smentire le accuse di freddezza formulate da Meghan Markle

“Formali anche in privato”

Nel documentario targato Netflix e diffuso nel dicembre 2022, Meghan Markle non ha risparmiato un’aspra critica ai cognati, sostenendo di essere rimasta sorpresa dal loro presunto rigore formale: “Mi piace abbracciare, sono sempre stata una che abbraccia”, ha spiegato Meghan. “Non avevo compreso che fosse sconcertante per molti britannici. Ho iniziato a capire molto rapidamente che la loro formalità, mostrata all’esterno, viene portata anche nel privato…Per me è stato sorprendente”. La Markle ha rammentato di non aver avuto alcun timore ad accogliere i principi di Galles “in jeans strappati e a piedi nudi” per la prima cena a quattro con Harry e ha puntualizzato: “Sono contenta di essere stata me stessa”.