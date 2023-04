"Smettete di rompere le balle...". Fiorello difende Satta e Berrettini

Ci mancava l'endorsement di Rosario Fiorello a Matteo Berrettini e Melissa Satta. Dopo lo sfogo social di quest'ultima (che a farsi dare della portasfiga ovviamente non ci sta), lo showman siciliano si è speso per difendere il tennista e la compagna dalle critiche. E per farlo ha scelto la via più diretta (in diretta): " Smettete di rompere le balle a Matteo Berrettin i". Chiarissimo. Fiore a Viva Rai2 si è lanciato in una difesa ironica della coppia: " È un'offesa all'intelligenza pensare che uno perda perché ha la fidanzata. Tu dimmi se uno perde perché ha la fidanzata!? E allora le fidanzate che aveva prima? Berrettini è stato sempre fidanzato ". Ma mica era la Satta, penseranno le malelingue. E alla fine l'ha buttata in caciara, mettendo nel mirino il collega: " Se uno come Mauro Casciari non ha una fidanzata lo capisci il perché. Ma Berrettini è un ragazzo che piace, mica è colpa di Melissa Satta ". Della serie: vivi e lascia vivere.

Ah, ma allora questi hater sono proprio duri. Belen era stata chiara: " Non conduco Le Iene perché ho il Covid". Aveva fatto persino un video per annunciarlo: sdraiata a terra con tanto di mascherina sul volto. Eppure, il chiacchiericcio su di lei non si è fermato. Così, di ritorno alla conduzione del programma di Italia Uno, si è tolta non un sassolino dalla scarpa ma un macigno dallo stomaco. "Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c'è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere ", ha detto in apertura di puntata Belen Rodriguez (pure un tantino seccata). Servirà un disegnino?