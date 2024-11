"Mi stavano sulle balle i suoi atteggiamenti". Federica Pellegrini rompe il silenzio su Madonia

Ascolta ora 00:00 00:00

Ottavo tapiro d'oro per Federica Pellegrini. Questa volta Striscia la notizia ha premiato la campionessa di nuoto non per uno screzio con un ex collega - come successe nel 2021 per le parole di Massimiliano Rosolini - bensì per il caso Angelo Madonia, il danzatore professionista con il quale si esibiva a Ballando con le stelle. Il maestro è stato espulso dallo show a causa "di divergenze professionali emerse nel corso del programma" e la vicenda riguarda da vicino la Divina, che con Madonia ha avuto qualche problema durante il percorso a Ballando.

Cosa è successo con Madonia

Selvaggia Lucarelli prima e Milly Carlucci subito dopo hanno chiarito che " cose personali hanno distratto il maestro " sin dall'inizio del programma e il riferimento alla fidanzata di Madonia, Sonia Bruganelli, anche lei concorrente di Ballando, è stato tutt'altro che velato. Il danzatore professionista non avrebbe lavorato serenamente come successo nelle altre edizioni " mettendo invece le cose personali davanti alla giuria ", ha riferito Milly Carlucci e questo ha portato alla rottura definitiva con la produzione. Fino a ora Federica Pellegrini non si era espressa sul licenziamento del suo maestro, ma con l'incursione di Valerio Staffelli negli studi Rai - dove si svolgono le prove dello show - la campionessa si è sentita libera di commentare la vicenda, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

"La produzione un po' mi ha stupito"

" Devo dire che la produzione un po' mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto ", ha detto Federica Pellegrini all'inviato di Striscia la notizia che le ha consegnato, per l'occasione, l'ottavo tapiro d'Oro in carriera. " Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato", ha dichiarato la nuotatrice, soffermandosi però su ciò che è accaduto sabato scorso in dirette: " Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei (Sonia Bruganelli, ndr). E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle ". Federica si è detta molto delusa per come si è evoluto il suo percorso nel programma: " Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro ".

Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già "massacrato", quindi magari mando via anche lui!"

Per contro Pellegrini è già tornata in sala prove al fianco di Samuel Peron, che ha sostituito in corsa Madonia, e la Divina ha scherzato sul suo nuovo maestro: "