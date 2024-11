Ballando con le stelle, espulso Angelo Madonia. Cosa succede a Federica Pellegrini

Ascolta ora 00:00 00:00

Non era mai successo nella storia di Ballando con le stelle che un danzatore professionista venisse escluso nel corso della gara. Eppure, è ciò che è successo poche ore fa a Angelo Madonia. Il ballerino siciliano, che in questa stagione gareggiava al fianco di Federica Pellegrini, è stato espulso dal programma. L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso un comunicato diramato dalla Rai, che ha chiarito la fine del rapporto professionale.

Il comunicato Rai

" La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso ", si legge nella nota ufficiale, che prosegue: " Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti ". A causare la frattura tra Madonia e la produzione sarebbe stato l'ultimo diverbio scoppiato in studio, sabato scorso, con Selvaggia Lucarelli.

Cosa è successo sabato scorso

Nel corso dell'ultima diretta tra il maestro di ballo e la giurata c'era stato un forte botta e risposta e Madonia avrebbe superato la misura rivolgendosi in malo modo a Selvaggia Lucarelli. Quest'ultima aveva ironizzato sull'uscita di scena della fidanzata del maestro, Sonia Bruganelli, sostenendo che con l'eliminazione dell'ex moglie di Bonolis lui era tornato a concentrarsi su Federica Pellegrini. Da qui era nata la discussione. " Madonia non fare il rosicone. Era una battuta la mia: ma secondo te sono seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata una coppia? È solo una battuta" , aveva scherzato Lucarelli, ma il ballerino non era riuscito a trattenersi: " La rosicona sarai tu che hai menzionato persone esterne" . Il battibecco era poi proseguito su toni accesi. " Con il tuo comportamento danneggi Federica ", aveva aggiunto la giurata, scatenando la replica del maestro: "E tu danneggi la giuria ". Così sarebbe maturata la decisione della Rai e della produzione di Ballando.

Cosa succede a Federica Pellegrini

L'uscita di scena di Angelo Madonia non influirà sulla corsa di Federica Pellegrini verso la finale. La Divina ha fatto grandi progressi dall'inizio del programma e la produzione le affiancherà un nuovo maestro a breve.

Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore",

chiarisce la nota di Rai e Ballando. Nessun commento, al momento, è arrivato da Angelo Madonia e Federica Pellegrini attraverso i social network.