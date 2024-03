"Sono disposto a pagare di più...". Fedez pressa Luis Sal su Muschio Selvaggio

Il futuro di Muschio Selvaggio potrebbe essere nelle mani di Luis Sal. Al momento i giudici del tribunale civile si sono espressi in suo favore, ma prima che una sentenza definitiva arrivi si dovrà attendere ancora. Così, per cercare di sveltire le cose e risolvere il contenzioso con l'ex collega e amico, Fedez si è offerto di acquistare le quote di proprietà di Luis per diventare l'unico proprietario della società, che gestisce il podcast.

L'offerta economica a Luis Sal

La proposta è stata avanzata dal rapper nel corso dell'ultima puntata di Muschio Selvaggio uscita nelle scorse ore. Si tratta del terzultimo episodio prima che il programma venga sospeso come annunciato da Fedez e Davide Marra, il co-autore del progetto subentrato a Sal dieci mesi fa. "Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast, tanto che io personalmente sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia, anche di più di quello che è il valore attuale", ha svelato Fedez nella puntata 145 chiamata ironicamente "La mamma e l'avvocato con Medy". Poi ha lanciato una sonora stoccata all'indirizzo dell'ex amico. "Noi ci crediamo tanto in questo podcast ma non abbiamo capito se dall'altra parte...", Luis ci crede altrettanto, avrebbero voluto concludere Federico Lucia, riferendosi a Sal e al destino del podcast ideato e portato su Youtube da entrambi.

Il futuro di Muschio Selvaggio

Fedez e Mr Marra hanno dedicato la parte introduttiva dell'ultimo episodio del podcast alle spiegazioni sui motivi dello stop forzato di Muschio Selvaggio e soprattutto alle sorti del programma e al suo futuro alternativo. "O lo portiamo avanti noi come abbiamo fatto in questi dieci mesi oppure lasciamo e forse ci vedremo da qualche altra parte, chissà", ha spiegato Davide Marra, che ha poi ricordato che le prossime due puntate già registrate negli scorsi giorni - saranno le ultime. Poi si dovrà aspettare l'evolversi dei fatti o una contromossa di Luis Sal, che potrebbe accettare anche l'offerta economica di Fedez.

"Attualmente la situazione è complessa"