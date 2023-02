"Incidente" di stile all'Ariston con lo stesso abito: ecco chi ha copiato chi

" Arisa vestita come la violinista o la violinista vestita come Arisa ". È il dubbio che ha assalito i telespettatori che hanno visto salire sul palco dell'Ariston Arisa e la violinista Laura Marzodori a pochi minuti di distanza l'una dall'altra con lo stesso abito. L'incubo di ogni personaggio soprattutto se la serata richiama milioni di spettatori attenti a ogni tipo di dettaglio.

Eppure, nella terza serata del festival di Sanremo, quella dedicata ai duetti, si è consumato quello che in molti hanno definito un vero e proprio "dramma di stile" e il popolo dei social c'è andato a nozze. " Ma Arisa ha strappato il vestito di dosso alla violinista che si è esibita sul palco prima di lei?!? ", ha scherzato un utente su Twitter, mentre un'altra replicava: " Arisa e la violinista di Lazza con lo stesso vestito! L'incubo di ogni donna ". Decine di cinguettii ironici e meme, nei quali le due artiste sono state messe a confronto e gli sfottò si sono decisamente sprecati.

Sulle prime i telespettatori non si sono accorti di niente visto, che tra l'esibizione di Lazza, Emma Marrone e la violinista e quella di Gianluca Grignani e Arisa sono trascorsi venticinque minuti. Ma quando le foto sono iniziate a circolare sul web il "dramma" si è consumato: l'abito lungo in pelle con il profondo scollo firmato Rick Owens era lo stesso. Entrambe hanno portato il vestito con il proprio stile ma di certo l'inconveniente le ha messe in difficoltà soprattutto per il clamore scatenatosi in rete. " Ma possibile che non si siano incontrate nel backstage?" , ha commentato una fan di Arisa sui social network. Ma anche se fosse, poco avrebbero potuto fare Arisa e la violinista. Cambiarsi all'ultimo minuto sarebbe stato impossibile. Meglio portare con dignità

Ma io solo ora mi sono resa conto che Arisa e la violinista della scala (con lazza) avevano lo stesso vestito #Sanremo2023 pic.twitter.com/tvvZExBgoK — C (@C_miyyy) February 10, 2023