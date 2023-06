"Sono fluido, la fedeltà non esiste". L'ultima sparata di Enrico Papi

Dopo aver concluso l’avventura da opinionista nel reality di Canale 5 - L’Isola dei Famosi - Enrico Papi ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista concessa al settimanale Chi di Alfonso Signorini in occasione dei 25 anni di matrimonio con la moglie Raffaella Schifino. Nel corso della chiacchierata, l’ex volto di Sarabanda - oltre a parlare del suo rapporto con la moglie - si è lasciato andare a delle rivelazioni inaspettate e sorprendenti.

Il matrimonio e la crisi

Enrico Papi e Raffaella Schifino si sono conosciuti nel 1998 e si sono sposati proprio 25 anni fa all’Ara Coeli di Roma dove a fare da testimone c’era Maurizio Costanzo. I due hanno avuto due figli, Rebecca di 23 anni e Iacopo di 15, e vivono insieme alla mamma negli Stati Uniti. Naturalmente, come in ogni coppia che si rispetti, nei 25 anni d’amore non sono mancati i momenti di difficoltà e di crisi e proprio a questo proposito il conduttore di Scherzi a parte senza filtri ha rivelato: “Abbiamo vacillato parecchie volte, ma quando le cose non vanno nella giusta direzione ci sono due possibilità, o si tenta di risolvere il risolvibile, aggiustando tutto, oppure bisogna capire come mettere la parola fine senza fare del male a nessuno. Sono fortemente convinto che sia molto meglio una separazione serena e rispettosa, di un matrimonio infelice". Tuttavia, la coppia è sempre riuscita a risolvere i problemi e a trovare un punto di incontro; il merito, però secondo il conduttore è della moglie e così ha ammesso: "Merito di mia moglie che è sempre stata paziente e comprensiva".

La fedeltà di coppia

A proposito di coppie moderne, secondo Enrico Papi nel rapporto di coppia sarebbe impossibile mantenere sempre lo stesso livello di passione: “Quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che siano da ricovero immediato. Dopo un po' nei matrimoni si diventa come dei parenti: l'incesto anche no, grazie". È per questo che l’opinionista non condanna un’ipotetica “scappatella”: "Negli equilibri di una coppia può succedere di tutto, l'importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire".

Il “tradimento”

Anche sull’argomento tradimento Enrico Papi ha voluto dare la sua opinione: "Per me è sopravvalutato, poi chiaramente tutto dipende dall'entità del tradimento stesso”. Poi ha specificato che la moglie è consapevole di avere a fianco un uomo attratto dalla bellezza, ma non per questo la loro è una coppia aperta: “Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l'ipocrisia. Nessuno è proprietario dell'altro. Quando vedo i profili di coppia, che siano su Instagram o su WhatsApp, tremo".

La confessione

Alla fine Papi ha voluto concludere con una rivelazione inaspettata e alla domanda del giornalista Alessio Poeta che ha voluto chiedergli se si considerasse o meno una persona fluida, il volto Mediaset ha risposto: “Sono fluido? Assolutamente, anche se non credo nelle etichette. Io sono un esteta, vado oltre". Insomma, in questi mesi abbiamo potuto constatare quanto Enrico Papi non si faccia problemi a dire ciò che pensa e ad esternare il suo pensiero senza troppi giri di parole e questa intervista ne è stata un’ulteriore dimostrazione.