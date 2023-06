"Bacchettato anche dal regista". Cosa è successo a Enrico Papi in studio all'Isola

Non è proprio l'anno di Enrico Papi, per lo meno non all'Isola dei famosi. L'opinionista, che quest'anno ha sostituito Nicola Savino, sembra non avere terra ferma sotto ai piedi negli studi del reality. Prima ha cercato di rubare la scena a Ilary Blasi, poi ha preso un po' troppa confidenza con il suo ruolo e infine è stato addirittura bacchettato dal regista del programma, Roberto Cenci, nel corso dell'ultima diretta serale. E il video è già diventato virale sui social network.

La partecipazione di Enrico Papi all'Isola dei famosi in qualità di opinionista sta creando un vero e proprio caso in Mediaset. Il conduttore sembra faticare a rimanere nei ranghi e dopo lo screzio con la padrona di casa, Ilary Blasi, e i malumori che sarebbero serpeggiati nel backstage per la sua eccessiva esuberanza, anche il regista del reality si è visto costretto a riprendere Papi per il suo comportamento in studio.

Cosa è successo in studio

L'episodio che ha visto protagonista l'opinionista è avvenuto nella prima parte della puntata andata in onda lunedì sera, ma non è stata ripresa dalle telecamere in studio. L'inquadratura, infatti, era in Honduras e Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse erano in attesa di scoprire chi tra loro avrebbe dovuto abbandonare l'Isola per approdare a Playa Sant'Elena. Proprio mentre Ilary Blasi stava per annunciare il nome del primo eliminato della serata, Enrico Papi si è alzato dalla sua poltrona e ha cominciato a camminare e a quel punto il regista, Roberto Cenci, lo ha richiamato, invitandolo a tornare alla sua postazione: "Siediti".

I commenti del web