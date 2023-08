"Non sono una mamma normale...". La prima foto di Lindsay Lohan dopo il parto

“Sono una mamma post partum". Così Lindsay Lohan decide di mostrare per la prima volta il suo corpo dopo il parto. L’attrice, appena due settimane fa, è diventata mamma, dando alla luce a Dubai il suo primo figlio, Luai - dall’arabo protettore – nato dall’amore con il finanziere Bader Shammas. Adesso, arriva il suo primo scatto sui social con cui Lindsay pare decisa a rompere i tabù del post partum, mostrando il suo corpo che non nasconde i segni della gravidanza.

Lo scatto al naturale

L’attrice newyorkese è tornata sui social con uno scatto senza filtri: il viso senza trucco, i capelli rossi ancora bagnati dopo una doccia e un top corto che mostra la pancia. Un bel gesto quello di Lindsay, oltre che un segnale molto importante, dal momento che purtroppo sono molte le donne che, a seguito di una gravidanza, temono il confronto con lo specchio. Il motivo? La difficoltà nell’accettare il cambiamento del proprio corpo che spesso – come è normale che sia – presenta qualche chilo in più. Inutile dire che ad aggravare la situazione si aggiungono le critiche, soprattutto nel mondo dei social, in cui i leoni da tastiera sono sempre pronta a lasciarsi andare a inutili offese e accuse; evidentemente questo a Lindsay non interessa e, al contrario, ha voluto lanciare un messaggio d’amore verso i nostri corpi. Così ha deciso di scattarsi un selfie allo specchio in cui si mostra in piedi, nella sua camera da letto. Zero ritocchi; soltanto lei che indossa la biancheria intima specifica per le neo mamme firmata Frida Mom e un top verde salvia sollevato sulla pancia, che non nasconde volutamente le rotondità del corpo a seguito della gravidanza. I capelli sono lunghi e sciolti sulle spalle e – come anticipato – sul suo viso non c’è un filo di trucco, soltanto un meraviglioso sorriso che basta a farla splendere.

Il messaggio di Lindsay

La neo mamma ha deciso di accompagnare lo scatto con una didascalia dedicata proprio al suo corpo: "Sono così orgogliosa di cosa è stato capace di fare il mio corpo nei mesi nella gravidanza e anche adesso che si sta riprendendo”, ha scritto. Poi ha aggiunto: “Avere un figlio è la gioia più grande". "La mia mise quotidiana è la biancheria post partum” specifica nel post prima di lasciarsi andare ad una citazione direttamente dal film in cui è stato protagonista, Mean Girls: “Non sono una mamma normale, sono una mamma post partum". L’attrice, per fortuna, sembrerebbe non essere l’unica decisa a sconfiggere il timore di guardarsi allo specchio a seguito di una gravidanza; prima di lei, Aurora Ramazzotti proprio qualche mese fa aveva mostrato il suo corpo a seguito del parto e, in quell’occasione, si era lasciata andare ad una toccante confessione in cui non ha nascosto di avere avuto un rapporto difficile e complicato con la propria immagine nello specchio.