“Prendono soldi per nessuno sa cosa”. Harry e Meghan derisi da “I Griffin”

Sembra che Harry e Meghan siano tra i soggetti preferiti delle serie animate più irriverenti di questi anni. Dopo essere stati bersagliati dalle critiche in “South Park”, adesso vengono derisi pure ne “I Griffin”. A essere presa di mira è la loro presunta pigrizia, la svogliatezza con cui lavorano (o non lavorano, a seconda dei punti di vista) ai progetti per Netflix, con cui hanno un contratto da tre anni. La scena che li vede protagonisti è davvero esilarante e ruota attorno alla sete di denaro che i duchi non riuscirebbero a placare da quando hanno lasciato la royal family.

Harry e Meghan ne “I Griffin”

In una delle puntate inedite della 23esima stagione de “I Griffin” c’è una scena, per nulla edificante, in cui compaiono anche i duchi di Sussex. Dopo essere stati presi in giro in “South Park”, la coppia è di nuovo oggetto di scherno in una serie animata. In particolare viene criticata la scarsa produttività di Harry e Meghan: nel 2020 i due hanno firmato un contratto con Netflix da 150 milioni di euro, per realizzare documentari e serie tv, ma finora hanno creato poco o nulla: la docuserie Harry&Meghan, nel dicembre 2022 e il documentario Heart Of Invictus, lo scorso agosto. La prima ha avuto un certo successo, molto probabilmente “grazie” alle frecciate scagliate dai duchi contro la royal family, mentre il secondo non ha riscosso il gradimento sperato.

Nella puntata inedita della serie vediamo uno dei protagonisti, Peter Griffin, al bar con i suoi amici, mentre si lamenta perché è convinto che non gli verrà restituita una certa somma di denaro. Peter si paragona ai Sussex e spiega che vorrebbe agire proprio come loro durante la Megxit. A quel punto la scena si sposta in California, dove Harry e Meghan sono sdraiati a bordo piscina, impegnati a rilassarsi.

Un maggiordomo consegna alla coppia una serie di buste chiuse, dicendo: “Signori, ecco i milioni da Netflix per nessuno sa bene cosa” . Il principe risponde: “Mettili insieme a tutti gli altri” . All’improvviso suona la sveglia sul cellulare della duchessa, che esclama: “Tesoro, è venuto il momento di fare il nostro post sponsorizzato da Del Taco su Instagram, quello da 250mila dollari”. Nella frase Meghan fa riferimento a un noto ristorante californiano. La scena si chiude con Harry che sembra rimpiangere la sua vecchia vita a Palazzo: “Non avrei dovuto lasciare tutte queste sciocchezze inventate”.

I duchi in versione “South Park”

La parodia dei Sussex realizzata dalla serie “South Park”, nel febbraio 2023, è indimenticabile. Harry e Meghan sono stati definiti, rispettivamente, “principe, miliardario, giramondo, vittima” e “studentessa, attrice, influencer, vittima”. Nella puntata “incriminata” la coppia intraprende il “World Privacy Tour” , ovvero “un tour internazionale della privacy”, durante il quale si presenta negli studi televisivi brandendo cartelli con su scritto: “Smettetela di guardarci” e “Vogliamo la nostra privacy” . Il principe Harry presenta anche la sua autobiografia, che non si chiama “Spare”, bensì “Waaagh” parola onomatopeica che indica il pianto di un bambino.

Il fatto che i duchi di Sussex vengano presi in giro senza riguardi in serie famosissime in tutto il mondo potrebbe essere la prova che il pubblico in particolare quello americano, si è stancato di loro, decretando il naufragio della loro popolarità. “South Park” e “I Griffin” prendono di mira le continue contraddizioni nell’atteggiamento di Harry e Meghan, che vorrebbero essere dei “nobili hollywoodiani”, prendendo solo gli onori, ma mai gli oneri, della vita al servizio della Corona e di quella tra i set e i red carpet cinematografici.