“È assurdo”. Harry e Meghan negano la causa contro “South Park”

Harry e Meghan contro il popolarissimo cartone “South Park”. La notizia, rimbalzata su tutti i siti e i giornali, ha destato un certo scalpore. I Sussex, “sconvolti” dalla parodia della loro vita realizzata dai creatori della serie, avrebbero deciso di chiamare i loro legali per capire se vi fossero gli estremi per una causa. Un portavoce della coppia, però, ha smentito categoricamente la ricostruzione dei fatti. Solo una cosa è certa: ancora una volta i duchi sono finiti al centro dell’attenzione nel gioco ambiguo di presunte fughe di notizie e smentite in cui non è mai chiaro il confine tra verità e bugia.

Il “tour internazionale della privacy”

Il cartone “South Park” non ha risparmiato Harry e Meghan, ironizzando sulla loro incessante richiesta di riservatezza, troppo spesso smentita da dichiarazioni al vetriolo contro la royal family britannica e rivelazioni sulla loro vita privata. Nell’episodio andato in onda lo scorso mercoledì 16 febbraio, dal titolo “Worldwide Privacy Tour”, i due diventano “principi del Canada” e Meghan indossa l’abito scelto per il Trooping The Colour del 2018.

La duchessa viene definita “studentessa, attrice, influencer, vittima” , il duca “principe, miliardario, giramondo, vittima” . La coppia si sente così soffocata dalla presenza dei fotografi da decidere di organizzare un paradossale “tour internazionale della privacy”, che consiste in un giro negli studi televisivi brandendo cartelli su cui possiamo leggere: “Smettetela di guardarci” e “Vogliamo la nostra privacy”. Nel cartone Harry dice anche: “Vogliamo solo essere persone normali” e presenta il suo memoir dal titolo “Waaagh” , che ricorda molto il pianto di un bambino.

Secondo le ricostruzioni dei media Harry e Meghan, sentendosi ridicolizzati e vilipesi, avrebbero definito il cartone “una vera offesa mascherata da gioco ironico” , lamentando soprattutto il fatto di essere stati “ritratti in modo troppo riconoscibile”. Le cose, però, non starebbero così. I duchi non si sarebbero offesi per la parodia di "South Park", né avrebbero mai pensato a una richiesta di risarcimento. Un portavoce della coppia ha smentito le notizie circolate in merito nelle ultime ore, dichiarando al People: “Francamente è un’assurdità. Notizie banali e completamente senza fondamento”.

Il cartone è “geniale”

Il portavoce di Harry e Meghan liquida l’intera faccenda con poche parole accuratamente scelte per dare l’idea di una situazione surreale in cui i Sussex sarebbero stati coinvolti loro malgrado. Nonostante la smentita rimarrà sempre un piccolo dubbio su quale sia davvero la verità e sul modo in cui è nata ed è arrivata al pubblico la notizia di un presunto disappunto dei Sussex nei riguardi dell’episodio di “South Park”.

Comunque siano andate le cose il cartone sta facendo parlare di sé (e anche i duchi), dividendo i fan. Per alcuni l’esasperazione della spasmodica ricerca di privacy è “geniale” , per altri i creatori della serie avrebbero “esagerato”. Le critiche più forti sono dirette al linguaggio volgare e agli insulti, come riporta il Mirror. “South Park” di solito usa questo tipo di registro, ma viene da chiedersi se questa scelta sia opportuna, soprattutto quando riferita a persone e non personaggi di fantasia.