"Sono stati anni difficili". Rosa Chemical ricoverato, le foto dopo l'operazione

Dopo due mesi di assenza da social network Rosa Chemical è tornato su Instagram per annunciare di essersi sottoposto a un intervento alla gola. Il cantante, dopo l'exploit di Sanremo e le annesse polemiche per il bacio con Fedez, era sparito dal web. Era tornato dal vivo con alcuni live e aveva pubblicato due singoli inediti ma aveva fatto preoccupare i fan per le continue assenze e i forfait che, oggi si scopre, erano dovuti a un problema alle tonsille.

Il post su Instagram

Nelle scorse ore Rosa Chemical ha pubblicato un lungo messaggio sulla sua pagina Instagram, condividendo numerose foto e un video del suo ricovero in ospedale. " Mi avete scritto in tantissimi per chiedermi il motivo della mia assenza prolungata. Ebbene, ho trovato il coraggio e finalmente, dopo anni di sofferenza ho deciso di sottopormi ad un intervento di tonsillectomia", ha raccontato il cantante. Manuel Franco Rocati, questo il vero nome dell'artista, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per alcuni giorni, ma stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe avere già lasciato l'ospedale per proseguire il recupero a casa.

La malattia e le ricadute

Dopo avere ringraziato lo staff medico che si è occupato di lui, Rosa Chemical ha raccontato i suoi ultimi difficili anni tra infezioni e continue ricadute: " Sono stati anni difficili per colpa della mia salute, ho dovuto affrontare una tonsillite al mese (nell'ultimo periodo anche più di una) con conseguenti placche, mal di gola, febbre a 40 e altri sintomi spiacevoli, specialmente per uno che con la voce ci lavora ".

Il cantante ha spiegato di avere cercato di mantenere riservata questa parte della sua vita, ma di essersi trovato spesso in difficoltà durante i suoi concerti: "Anche se ho sempre cercato di non darlo a vedere, durante i vari tour penso di aver cantato più volte da malato che da sano senza mai godermi a pieno la magia di ciò che stavo vivendo ".

L'abuso di antibiotici

Nel lungo messaggio affidato al web, Rosa Chemical ha poi ammesso di avere abusato degli antibiotici " per riuscire a cantare e superare determinate situazioni senza quasi mai annullare date, riunioni, sessioni ". Una pratica che lo ha portato, però, a sviluppare " una resistenza ai farmaci tale da essere arrivato a un punto di non ritorno e a dovermi operare per forza" .

Sto soffrendo tanto, deglutire è difficile, bere è doloroso, mangiare ancora di più, ma sono davvero felice di averlo fatto

Poi ha proseguito: "". Prima di congedarsi dai suoi fan, l'artista ha rivelato che tornerà presto in studio per completare il suo album "Okay, Okay 2", secondo atto del progetto uscito nel 2019.