"Sono un toy boy...". Cosa c'è dietro il post di Damiano dei Maneskin

C'è molto più di semplice ironia dietro all'ultimo post, che Damiano David ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Il frontman dei Maneskin ha celebrato il ventisettesimo compleanno della fidanzata, Giorgia Soleri, condividendo con i suoi follower una foto di coppia dall'America, dove l'influencer lo ha raggiunto per le festività natalizie. Ma a catturare l'attenzione dei fan di Damiano è stata la descrizione: " Mai sentito così bene a essere un toy boy. Buon compleanno ".

Tra i due la differenza di età è minima - 24 anni lui, 27 anni lei - ma il cantante romano ha voluto scherzare sul fatto di essere comunque più giovane della fidanzata. Per contro, Giorgia Soleri ha tenuto a mettere subito in chiaro le cose commentando sotto al post: " Abbelloooo guarda che continuo a sembrare più piccola io! ". Ma quello che è sembrato a tutti uno scherzo tra due innamorati si è rivelato tutt'altro. A spiegare cosa c'è dietro all'affermazione di Damiano con quel "toy boy", è stato un fan dell'artista.

Secondo quanto riferito dall'utente, che ha scritto tutto in un commento al post, durante le festività una pagina di gossip americana - Deuxmoi - ha diffuso un pettegolezzo sul frontman dei Maneskin. " Nella segnalazione si faceva riferimento al cantante di una 'raising european rock band', che era stato raggiunto dalla fidanzata in tour", ha spiegato il fan, entrando nel dettaglio: "La segnalazione parlava di una sceneggiata di gelosia della Soleri fatta in un bar dell'hotel nei confronti di una donna con cui il cantante stava parlando ".

L'episodio risale al dicembre scorso e la donna nella segnalazione veniva descritta come più grande di Damiano. Così, quando la notizia è stata commentata nei gruppi di supporto alla band romana, i fan hanno utilizzato più volte la parola "milf" per parlare della sconosciuta con la quale Giorgia Soleri avrebbe litigato. Da qui, la scelta del cantante di utilizzare la parola "toy boy" non solo per ironizzare sul fatto di essere più piccolo della sua fidanzata, ma anche per scherzare sui pettegolezzi, che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane oltreoceano.