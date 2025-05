Sophia Loren riappare accanto ad Al Bano. Dove vive e come sta l'attrice

Il cantante Al Bano e l'attrice icona Sophia Loren nella foto scattata dall'amico comune Daniel Iseli (immagine Instagram)

Un momento davvero speciale è stato immortalato negli scatti condivisi su Instagram dal collezionista di automobili svizzero Daniel Iseli. Le foto mostrano due icone del panorama italiano, Sophia Loren e Al Bano Carrisi, insieme in un incontro carico di affetto e complicità. I sorrisi sinceri e l'atmosfera calorosa raccontano un legame profondo, reso ancora più toccante da queste immagini uniche.

L'incontro in Svizzera

Al Bano ha raggiunto Sophia Loren nella sua residenza a Ginevra per una visita che si è presto trasformata in un’occasione speciale, ricca di ricordi e racconti dal passato. L’incontro, durato circa due ore, è stato descritto da Daniel Iseli come particolarmente significativo " Ci sono incontri che la vita ti regala, fuori dal tempo e pieni di ispirazione ", ha scritto a margine del post, sottolineando l’intensità del momento.

L'amicizia con Al Bano dura da tempo così come quella con Daniel Iseli. Il collezionista d'auto elvetico è, infatti, legato a entrambi, tanto che il cantante lo aveva ospitato qualche giorno prima nelle sue tenute a Cellino San Marco per festeggiare il compleanno. In molti hanno sottolineato la serenità della Loren e la gioia evidente sul volto del cantante: " Un momento di umanità che tocca il cuore ", si legge tra i commenti online.

Dove vive ora Sofia Loren e come sta

Dopo decenni di viaggi e trasferimenti, la Loren si è stabilita definitivamente a Ginevra, in Svizzera, dove risiede dal 2007, dopo aver vissuto per anni in California. Nel suo libro di memorie, “Ieri, oggi, domani. La mia vita”, l’attrice aveva spiegato l’esigenza di un luogo sicuro e tranquillo, lontano dalla pressione e dalle luci della ribalta. La scelta di Ginevra rispecchia questa ricerca di privacy: un posto dove può vivere la sua quotidianità indisturbata, godendo di un clima di riservatezza raramente concessa alle celebrità. Lì ha anche cresciuto i suoi due figli Carlo ed Edoardo.

La residenza si trova in un quartiere storico del pieno centro arredato con mobili e opere d’arte che riflettono il gusto raffinato della stella di Hollywood, tra cui il letto a baldacchino che la Loren conserva dai tempi della villa romana di Marino.

Per quanto riguarda il suo stato di salute, l'attrice ha compiuto 90 anni lo scorso 20 settembre, nel 2024 è stata al centro di un momento di apprensione in seguito ad unache le ha causato una frattura all'anca, ma è stata operata con successo e ora sta bene. Dopo un periodo di riposo e riabilitazione è tornata income si mostra sorridente insieme alle foto con Al Bano.