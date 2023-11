"Sopravvivere a un figlio è una condanna". Lo straziante ricordo di Al Bano per Ylenia

Il 29 novembre 1970 nasceva Ylenia Maria Sole Carrisi la primogenita di Romina Power e Albano Carrisi. Oggi Ylenia avrebbe compiuto 53 anni e proprio nel giorno del suo compleanno papà Al Bano ha voluto dedicarle un messaggio speciale ma dolorosamente struggente. Il mistero che ha avvolto la sua scomparsa, datata 5 gennaio 1994 quando sparì nel nulla mentre si trovava a New Orleans, pesa come un macigno per la sua famiglia. Per mamma Romina, Ylenia è ancora viva. Per papà Al Bano lei non c'è più, ma ricordarla lo aiuta ad andare avanti.

Lo straziante post Instagram

" Sopravvivere a un figlio è una condanna" , ha scritto il cantautore di Cellino San Marco, dedicando un pensiero alla figlia nel giorno del suo compleanno. " Per me sei sempre al mio fianco, solo che i nostri percorsi ora sono fatti di pensieri. Alcuni magici, altri amari. Ci inseguiamo nelle strade misteriose dei ricordi, nelle foto, nell’avrei voluto fare e non è accaduto", ha aggiunto Al Bano nel lungo post Instagram riservato a Ylenia. Impossibile non ricordare la data che ha cambiato le vite della famiglia Carrisi, il 5 gennaio di ventinove anni fa, quando Ylenia, 24 anni, è scomparsa lasciando un vuoto incolmabile.

Al Bano e l'addio alla figlia

Sebbene la morte di Ylenia Carrisi non sia mai stata confermata, da tempo Al Bano ha smesso di sperare in un miracolo. Lo scorso maggio, intervistato dal Corriere, il cantautore raccontò di avere parlato con l'ultima persona, che vide in vita la figlia. Era il guardiano del porto di New Orleans, Ylenia di notte fu vista dall'uomo sulla riva del lago con le gambe nell'acqua: "Lui la avvisò: 'Non puoi stare qui'. Ma Ylenia non se ne andava. Il guardiano insistette, allora lei gli disse: 'Io appartengo alle acque'. E si tuffò nel fiume, nuotando a farfalla. Lì capii che il guardiano stava raccontando la verità, perché Ylenia diceva quella frase da bambina prima di tuffarsi e nuotava a farfalla. Ma il Mississippi non perdona. Romina non l'ha mai voluto accettare. Ma è andata così ".

"Sei con me. Sempre"