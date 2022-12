"Da quanto non faccio sesso...". La confessione hot di Emma Marrone

Un treno direzione Milano. Tempo da fare passare. E la voglia di chiacchierare con i fan. Emma Marrone ha deciso di rispondere a cinque domande scomode o meglio "sbagliate", come le ha definite lei prendendo spunto dal titolo del suo docu-film "Sbagliata ascendente Leone" disponibile su Amazon Prime Video dal 29 novembre.

Con tutta la sincerità e la schiettezza che la contraddistinguono, Emma ha risposto alle curiosità dei suoi fan di Instagram senza sottrarsi neppure alle domande più pruriginose, come quella legata alla sua vita privata. E così si è lasciata andare. " L'ultima volta che ho fatto l'amore? Dicembre scorso, quasi un anno fa. Lo so... male. Anzi, malissimo! Devo iniziare a darla come non fosse mia", ha scherzato la cantante salvo poi deviare l'attenzione su cosa farà a Capodanno: " Sarò a Olbia a spaccare tutto sul mio palco ".

Dopo la storia d'amore con Stefano De Martino, conosciuto nella scuola di Amici di Maria De Filippi (dove entrambi erano concorrenti), Emma è stata abile a mantenere la sua vita privata al riparo da gossip e chiacchiericci. Si parlò di una storia con l'attore Marco Bocci (prima che lui incontrasse l'attuale moglie Laura Chiatti) e poi di un flirt con il modello norvegese Nikolai Danielsen. Con quest'ultimo venne paparazzata in barca nell'agosto del 2020, ma di fidanzati ufficiali neanche l'ombra. E la conferma di una vita privata da single è arrivata da lei stessa.