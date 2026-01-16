Spagna, virale il video che mostra il bacio forzato di Julio Iglesias a una conduttrice tv

Un vecchio filmato di Julio Iglesias sta facendo il giro dei social in Spagna, suscitando indignazione e polemiche. Nel video, risalente a diversi anni fa, il celebre cantante spagnolo appare molto invadente nei confronti di Susana Giménez, nota conduttrice televisiva. Ma il caso non si limita a questo: su TikTok e altre piattaforme sono comparsi numerosi video in cui Iglesias si mostra sconvenientemente con altre presentatrici, alimentando un dibattito acceso sul comportamento del cantante.

Il video che ha scatenato l’indignazione

Il filmato ritrae Iglesias durante un’ospitata in tv, seduto accanto a Giménez. Nonostante l’accoglienza garbata della conduttrice, il cantante la abbraccia, la avvicina e la bacia più volte sulle labbra, nonostante i tentativi della donna di sottrarsi e allontanarlo. Scene di affettuosità non richieste, che all’epoca passarono quasi inosservate, ma che oggi, alla luce delle denunce recentemente emerse, hanno scatenato una vera e propria ondata di critiche. Gli utenti dei social hanno condiviso il video con l’hashtag #JulioIglesias, commentando il comportamento del cantante come inappropriato e offensivo.

Altri episodi in diretta tv

Non si tratta di un caso isolato. Su TikTok e altre piattaforme social stanno emergendo numerosi filmati in cui Julio Iglesias appare in maniera sconveniente con altre conduttrici televisive, tra cui Veronica Castro e Pilar Cox. In tutti i casi, il cantante sembra oltrepassare i limiti del rispetto personale, con approcci fisici non richiesti durante eventi televisivi.

Questi video stanno alimentando un dibattito nazionale sul comportamento di Iglesias e sul modo in cui le trasmissioni televisive del passato gestivano episodi di molestia in diretta.

Le denunce contro il cantante

Parallelamente alla diffusione dei video, due ex collaboratrici domestiche di Iglesias, che hanno lavorato nelle sue ville alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana nel 2021, hanno presentato denunce per violenza sessuale. Le donne, di 22 e 25 anni all’epoca dei fatti, hanno raccontato di episodi di palpeggiamenti, baci e altre effusioni forzate, oltre a pressioni costanti da parte del cantante e di supervisori incaricati della gestione del personale domestico.

Secondo le testimonianze raccolte da elDiario.es e Univision, le due donne hanno subito abusi fisici e psicologici, descrivendo un ambiente di lavoro controllato e oppressivo, dove le richieste sessuali venivano normalizzate e imposte come parte delle mansioni. Iglesias ha reagito alle accuse pubblicando un post sui social in cui nega ogni addebito, parlando di “ dichiarazioni false ” e difendendo la propria dignità.

Un pattern di comportamento?

Le ex dipendenti hanno dichiarato che il cantante avrebbe messo in atto un comportamento ricorrente, con avances sessuali non richieste sia in privato sia in presenza di altri membri dello staff. Alcune delle situazioni descritte includono inviti a incontri intimi nelle residenze di Punta Cana e Bahamas, pressioni a mostrarsi fisicamente e commenti inappropriati sul corpo delle donne.

Reazioni e conseguenze sui social

Il video del bacio forzato ha rapidamente fatto il giro di TikTok, X e Instagram. Gli utenti hanno commentato con rabbia e incredulità, denunciando il comportamento di Iglesias e condividendo esperienze personali e analoghe situazioni televisive del passato. La discussione si concentra anche sul problema della cultura del silenzio che spesso circonda casi di molestie e abusi da parte di personaggi pubblici.

La combinazione di denunce legali e filmati virali sta mettendo Julio Iglesias sotto pressione mediatica e giudiziaria.