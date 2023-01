"Spariti 70 mila euro prima della sua morte". Aperta un'inchiesta sui conti di Paolo Calissano

A un anno dal suo decesso, il nome di Paolo Calissano torna con forza sulle pagine di cronaca. La guardia di finanza di Genova sta indagando dopo che i familiari dell'attore hanno segnalato alcuni prelievi sospetti dai conti correnti di Calissano, dai quali sarebbero spariti 70 mila euro. Nel mirino degli inquirenti è finito l'ex avvocato dell'interprete di Vivere, che ha ricoperto il ruolo di amministratore di sostegno dell’attore, Matteo Minna, che però si difende con forza: " Mi difenderò dalle accuse" .

Un anno fa l'attore veniva trovato morto nel suo appartamento, stroncato da un'overdose di farmaci antidepressivi. Il fratello Roberto non si è mai dato pace per l'accaduto e ha parlato più volte delle difficoltà personali di Paolo Calissano rimasto fuori dal giro dello spettacolo per anni. Alla sua tragica morte, però, oggi si aggiunge un risvolto inquietante. I familiari dell'attore hanno denunciato che dai conti correnti di Calissano sarebbero stati fatti prelievi anomali per un totale di 70 mila euro nei mesi precedenti al suo decesso.

Le accuse

La famiglia Calissano ha rivelato che il patrimonio dell'attore si sarebbe progressivamente assottigliato a causa di prelievi anomali. A togliere i soldi dai conti correnti non sarebbe stato, però, l'attore ma qualcun'altro. Sospetti che hanno indotto la famiglia di Calissano a sporgere denuncia. Al centro delle verifiche che la guardia di finanza di Genova sta portando avanti da tempo, c'è l'ex avvocato di Paolo Calissano, che nel 2006 venne nominato dal tribunale di Genova suo amministratore di sostegno. Nel mirino dell'indagine delle Fiamme Gialle c'è la gestione del patrimonio del 54enne romano portata avanti dall'avvocato, che per tredici anni è stato al fianco di Calissano. L'ipotesi di reato sarebbe quella di circonvenzione di incapace.

Parla l'ex avvocato di Calissano