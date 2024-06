"Sta girando Unica 2 a Ponza". Netflix scommette ancora su Ilary Blasi

Ascolta ora 00:00 00:00

"Delle volte devi anche lasciarti sorprendere, accettare gli eventi e andare avanti, superarli". Con queste parole Ilary Blasi concludeva "Unica", il docufilm sulla fine del matrimonio con Francesco Totti realizzato da Netflix e uscito il 24 novembre scorso. La storia di Ilary e Totti sembrava essersi esaurita in quell'ora e venti minuti di film, ma a quanto pare Netflix ha deciso di scommettere sul sequel del documentario e realizzare un secondo film sul presente (il divorzio da Totti) e sul futuro (la storia d'amore con Bastian Muller) di Ilary Blasi. A rivelarlo in esclusiva è il sito Today.

Ilary Blasi a Ponza con una troupe televisiva

Lo scorso weekend la conduttrice romana è stata paparazza a Ponza, perla delle isole Pontine, in compagnia delle sorelle Melory e Silvia e di due amiche. Niente di strano visto che l'estate è alle porte e l'ultimo weekend ha regalato giornate di sole e caldo. La comitiva, la stessa che Netflix riprese a Londra per realizzare il primo capitolo di "Unica", non era però sola sull'isola. "C'era anche un'intera troupe, macchine da presa e mezzi cinematografici", ha rivelato Today, anticipando in esclusiva che Ilary sarebbe al lavoro sul secondo capitolo del docufilm targato Netflix. "Lavoro 'top secret' si è vociferato per tutto il weekend tra i vicoli e le insenature di Ponza, ma qualcuno della crew ha lasciato intendere che erano lì per le riprese di "Unica 2", finora ancora mai annunciato", conclude il sito di informazione.

Unica 2, le riprese fatte a Ponza

Ilary Blasi avrebbe girato alcune scene del sequel di "Unica" in alcuni degli angoli più suggestivi di Ponza tra i quali Cala Feola, dove si trova uno dei ristoranti più famosi dell'isola, e Palmarola, davanti alla villa di Alda Fendi. "La troupe le ha riprese mentre arrivavano con un barchino nella piccola spiaggia incastonata in una natura selvaggia e cenavano", si legge su Today. Le indiscrezioni sono documentate da alcuni scatti rubati sulla scena delle riprese ma da Netflix non arrivano conferme. L'ipotesi che la popolare piattaforma di streaming abbia puntato nuovamente su Ilary Blasi per un nuovo capitolo del docufilm sulla vita della conduttrice, però, è concreta visto il successo ottenuto da "Unica". Secondo i dati forniti da Netflix due settimane fa, il docufilm ha raggiunto 5,9 milioni di visualizzazioni ed è stato visto per un totale di 8 milioni di ore.

Per accaparrarsi l'esclusiva della storia dell'addio tra Totti e Ilary si dice che Netflix abbia sborsato oltre due milioni di euro. Un cachet astronomico che forse, già alla firma del contratto, prevedeva due docufilm e non uno.