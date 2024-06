Cancellate dai social le foto di Noemi e Bastian: la nuova strategia di Totti e Ilary

Tenere la vita privata lontano dai riflettori. Sembra essere questa la nuova strategia messa in atto da Francesco Totti e Ilary Blasi. I due ex coniugi hanno cancellato dai rispettivi profili Instagram le foto, nelle quali erano immortalati insieme ai nuovi fidanzati, rispettivamente Noemi Bocchi e Bastian Muller. A convincere il Pupone e la conduttrice a rimuovere dal web ogni traccia dei loro nuovi amori sarebbero stati i loro legali.

Il nuovo piano "comune" di Totti e Ilary

"Dietro questa scelta si nasconde una strategia ben precisa, messa in atto dagli avvocati di Totti e Ilary", riferisce il sito DiLei, ponendo l'attenzione sulle foto di Bastian Muller e Noemi Bocchi cancellate e che fino a pochi giorni fa erano ben visibili sulle pagine social dell'ex capitano giallorosso e della Blasi. I due romani avrebbero deciso, su suggerimento dei rispettivi avvocati, "di ridurre la sovraesposizione dei rispettivi rapporti" e tenere lontano da occhi indiscreti la loro vita privata, rimuovendo ogni foto. Una scelta che sembra dettata più dalla volontà di vincere la causa di divorzio in corso che non da una improvvisa voglia di riservatezza.

Totti e Ilary di nuovo in tribunale

Il processo di divorzio che vede contrapposti Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, è arrivato a un punto cruciale. Il 31 maggio scorso i giudici del tribunale civile di Roma hanno visionato l'elenco dei testimoni chiamati a riferire in aula in favore di Totti o di Ilary Blasi in merito ai presunti tradimenti, che ci sono stati all'interno del matrimonio e che sono la causa del divorzio annunciato nel luglio 2022. Nel corso delle prossime udienze Noemi Bocchi, Cristiano Iovino e un altro fantomatico amante della conduttrice romana potrebbero salire alla sbarra per testimoniare sulla vicenda. In ballo c'è l'addebito relativo alla fine del matrimonio e chi perderà il processo potrebbe dover risarcire l'ex coniuge.

Via le foto dai social network

In questo momento, dunque, l'interesse di Totti e Ilary è lo stesso. Ridurre al minimo gli appigli della controparte per screditare la propria immagine e cancellare le foto degli attuali fidanzati dai social network sembra fare parte di questa nuova strategia difensiva. Così, dall'account della romana, sono scomparse le foto dell'imprenditore tedesco, con il quale fa coppia fissa da oltre un anno. Immagini scattate negli ultimi viaggi, come la foto di coppia fatta in Turchia in occasione del compleanno della Blasi e con la quale lei aveva ufficializzato la relazione.

Ilary è intenzionata ad accelerare le pratiche della separazione e a marzo, all'insaputa dell'ex coniuge, ha presentato una richiesta di sentenza parziale per riuscire a ottenere la separazione entro l'autunno. Insomma, l'addio ufficiale è questione di mesi per i risarcimenti, invece, ci sarà tempo.