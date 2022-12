Morta Maggie Thrett: l'indimenticabile aliena Ruth di Star Trek

È morta all'età di 76 anni, l'attrice di Star Trek Maggie Thrett, zia dell'attore Chris Pine, che curiosamente interpreta James T Kirk nella nuova saga cinematografica. È stato proprio lui tramite il suo account Facebook, ad annunciarne la morte: "M ia zia Diane è morta stanotte. Speravo di riuscire ad andarla a trovare in ospedale in una pausa dalle ripese, ma non ce l'ha fatta. Era un personaggio enigmatico. A Natale arrivava a casa nostra con ore di ritardo trascinando un sacco della spazzatura con dentro strani doni che dovevamo aprire subito. Mi ricordo di una bottiglia di acqua di colonia a forma di guantone da baseball ".

Sempre il famoso nipote, ha parlato di una donna dalla vita privata misteriosa di cui nessuno della famiglia, ha mai saputo realmente tutto. Il suo ruolo più importante è stato appunto quello nell'episodio Le donne di Mudd in Star Trek in cui interpretava il ruolo di Ruth. Questo è uno degli episodi più iconici di tutta la serie di Star Trek degli anni '60, che raccontava la storia di tre donne bellissime (oltre a lei Karen Steele e Susan Denberg, ndr), che avevano lo strano potere di ammaliare tutti gli uomini dell'equipagio della nave Enterprise, tranne Spok.

La carriera

Era nata nel 1946, e il suo vero nome era Diane Pine. Oltre a Star Trek aveva recitato nelle grandi serie tv dell'epoca, tra cui The Wild, Wild West e I Dream of Jeannie e McCloud. Ha recitato al fianco di Christopher Jones, Yvette Mimieux e Judy Pace nella commedia del 1968 Tre in soffitta, che è diventato il film di maggior incasso di quell'anno per l'American International Pictures. Il film e Thrett sono anche apparsi brevemente in una delle scene del film di Quentin Tarantino C'era una volta a Hollywood.