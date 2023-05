"Non c'è un c... da ridere". Lo sfogo di Belen dopo la caduta alle Iene

L'assenza di Teo Mammuccari a Le Iene non si fa sentire. Belen Rodriguez tiene bene la scena anche quando cade rovinosamente a terra in diretta. È esattamente quello che è successo nel corso dell'ultima puntata del programma, che va in onda ogni martedì su Italia Uno. La conduttrice stava facendo il suo consueto ingresso in studio dal backstage, ma lungo il corridoio ha perso l'equilibrio e è caduta a terra tra le risate generali.

Cosa è successo in studio

I telespettatori sono abituati all'insolito ingresso in studio dei conduttori. Durante la sigla, Belen Rodriguez e i tre comici - che conducono Le Iene insieme a lei dopo l'uscita di scena di Mammuccari - percorrono il lungo corridoio che unisce il dietro le quinte allo studio, dove si trova il pubblico. Qualche balletto a ritmo di musica e l'ingresso a effetto è garantito, ma nell'ultima puntata del programma qualcosa è andato storto e Belen è finita a terra. Lungo il corridoio ad attenderla in ginocchio c'era il comico Nathan Kiboba e lei, nel tentativo di salutarlo con un bacio sulla guancia, si è abbassata, ha perso l'equilibrio e è caduta a terra. Tutta colpa dei tacchi e del vestito troppo stretto? Chissà. Ma intanto l'argentina è rimasta distesa sul pavimento per alcuni minuti senza riuscire a smettere di ridere, mentre i colleghi lanciavano il primo servizio e la aiutavano a rialzarsi.

Lo sfottò social di mamma Veronica