Stefano De Martino festeggia 34 anni: tre feste diverse e una torta imbarazzante

Nonostante l'addio a Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha di che festeggiare. Lo scorso 3 ottobre l'ex ballerino di Amici oggi conduttore su Rai2 ha compiuto 34 anni e per l'occasione ha spento le candeline insieme agli amici più cari. Stefano De Martino non si è accontentato, però, di una festa ma ha fatto le cose in grande, celebrando il suo traguardo prima a Milano, con amici e colleghi, e poi a Napoli, nella sua città natale, con parenti e conoscenti. Grande assente al compleanno, come era prevedibile, Belen che da settimane manca dalla scena pubblica per problemi di salute.

Il party a Milano

Dopo avere trascorso la mattinata insieme al figlio Santiago - documentando tutto sui social network - la sera Stefano ha festeggiato il suo compleanno in un noto locale in centro a Milano, Sogni, dove si sono radunati i suoi amici più cari. Qui il conduttore ha cenato tra chiacchiere e risate e ha spento le candeline con una magnifica torta senza Belen e persino senza la nuova fiamma Martina Trivelli, con la quale lo showman è stato paparazzato in diverse occasioni. Foto e video della serata sono finiti sui social network e Stefano è apparso sereno e felice nonostante la difficile separazione dalla moglie, Belen Rodriguez.

I festeggiamenti a Napoli

Dopo il party milanese, Stefano De Martino è tornato nella sua terra d'origine, destinazione Napoli dove è stato accolto da parenti e amici per nuovi festeggiamenti. La seconda festa di compleanno si è celebrata presso una rinomata pizzeria di Napoli e, attorniato dagli amici di sempre, la serata è finita in caciara. Non sono mancati balli, canti e gag improvvisate e alla fine il conduttore ha spento le sue trentaquattro candeline su una torta a sorpresa. Sul tavolo, davanti a un De Martino colto alla sprovvista, i camerieri hanno sistemato il dolce, sul quale spiccava una targhetta vuota decorata dal vivo con una scritta di cioccolato e la frase di auguri scelta dagli amici. Una frase imbarazzante, relativa al sesso femminile, che ha fatto scoppiare a ridere De Martino. Sul web circolano da ore foto e video, e la dedica piccante ha catturato l'attenzione del popolo del web, che non ha perso l'occasione di commentare e, perché no, criticare la scelta degli amici.