"La rottura con Belen? Ci ho fatto il callo". Stefano De Martino sull'addio a Belen

Stefano De Martino a "Belve" ha rotto il silenzio sulla separazione da Belen Rodriguez. L'ex ballerino di "Amici" non si è dilungato nei dettagli ma almeno non si è sottratto alle domande di Francesca Fagnani. De Martino ha confermato la rottura con la showgirl argentina senza dare mai l'idea, però, di qualcosa di definitivo. Del resto, i precedenti sono tanti. Stefano e Belen si sono lasciati e ripresi più di una volta nella loro decennale storia d'amore, ma questa volta l'addio potrebbe essere risolutivo.

Nella lunga intervista rilasciata a "Belve" Stefano De Martino ha parlato del suo passato, della voglia di arrivare in alto e della sua carriera oggi. " Sto facendo il mio percorso verso la fama, ora mi riconoscono perché faccio delle cose non perché sono il marito di ", si è tolto un sassolino dalla scarpa il conduttore. Ma l'attenzione del pubblico era tutta concentrata sulle domande relative a Belen Rodriguez e alla chiacchierata fine del loro matrimonio. Addio mai ufficializzato e confermato proprio alla Fagnani.

"L'addio non è stato traumatico"

La separazione c'è stata ma non è stata traumatica come in altre occasioni, ha assicurato De Martino che alla domanda diretta della giornalista - se l'addio è stato doloroso o meno - ha ironizzato: " Quale dei tanti addii? L'ultimo non lo è stato. Non ci sono mai chiusure felici, speri sempre nel 'per sempre', quindi è sempre doloroso ma ci si fa l'abitudine. Nel mio caso ci si fa il callo ". I motivi dell'ennesima rottura li ha detti tra le righe: " Il carattere e le affinità sono quelle che hanno pesato ". Di sicuro essere costantemente sotto i riflettori non ha giovato alla relazione tra il napoletano e la showgirl argentina e De Martino lo ha confermato: " Quando si è molto esposti si vive male ".

I gossip sui tradimenti