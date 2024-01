La stoccata di Noemi a Ilary, la verità di Wanda sull'accordo anti-infedeltà, Ciro Petrone single

Gossippari in subbuglio per le dichiarazioni di Cristiano Iovino su Ilary Blasi e proprio sull’intervista del modello milanese si sono scatenati in tanti, prime tra tutti Monica Leofreddi e Noemi Bocchi. Tra i protagonisti dei pettegolezzi della settimana ci sono anche Ciro Petrone e Wanda Nara.

Noemi Bocchi punge Ilary: "La verità viene a galla prima o poi"

Era inevitabile che prima o poi Noemi Bocchi parlasse dell’ex moglie di Francesco e l’occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa (per difendere Totti) le è stata servita su un vassoio d’argento da Cristiano Iovino. Il modello milanese ha smentito il racconto fatto da Ilary Blasi nel docufilm “Unica”, affermando che oltre al caffè tra loro ci sono stati molti altri incontri e che la loro era una “frequentazione intima”, altro che amicizia.

Di fatto le rivelazioni di Iovino hanno ribaltato la situazione e da traditore il Pupone si è trasformato in tradito. Ilary Blasi ha ribadito che “la sua verità” rimane quelle narrata in “Unica” (e di riflesso nel libro in uscita “Che stupida”), ma Noemi Bocchi ha gongolato (parecchio) per lo scivolone della rivale. Così, interpellata da Repubblica, avrebbe dichiarato: “La situazione si commenta da sola. La verità viene sempre a galla prima o poi”. Concisa e diretta.

Wanda Nara, la sua verità sull'accordo anti-infedeltà

Difficilmente Wanda Nara smentisce notizie riguardati lei o il marito, Mauro Icardi, ma questa volta la voce circolata sul presunto accordo anti-infedeltà l'ha fatta proprio infuriare, tanto da costringerla a fare una smentita ufficiale attraverso la sua pagina Instagram. Dopo che la stampa di mezzo mondo ha riportato l'indiscrezione sul presunto accordo da 100miliono di dollari firmato da Maurito a risarcimento di un ipotetico tradimento, l'argentina ha voluto precisare che si tratta di una fake news. "La pericolosità di inventare stupidaggini è che se uno non chiarisce lo riportano in tutto il mondo", ha scritto Wanda condividendo, riferendosi alla notizia dell'accordo anti-corna e aggiungendo: "L'immaginazione non ha limite. Capisco che parlare di me fa vendere ma si sta andando fuori tema ormai da un po'". E Icardi? Lui non ha smentito.

Monica Leofreddi bacchetta la Blasi: "Fa una figuraccia"

Sul caso Ilary Blasi - Cristiano Iovino si sono espressi in molti (persino Noemi Bocchi) e nei salotti televisivi la storia raccontata dal modello milanese ha suscitato scalpore perché ha insinuato il dubbio che Ilary Blasi abbia mentito sulla sua versione dei fatti. Di certo entrambi hanno dato una versione differente sulla loro frequentazione e il pubblico femminile, che si era immedesimato nella storia della "povera" Ilary tradita, si sta risentendo. Portavoce di questo sentimento è la conduttrice Monica Leofreddi che, ospite de La Vita in diretta, ha bacchettato la Blasi. "Lui dice cose sconvolgenti. Perché Ilary Blasi su quello è stata proprio chiarissima. E tante donne le hanno creduto, poi l'abbiamo sostenuta e anche protetta", ha tuonato la Leofreddi da Matano, concludendo: "Se la sua versione non è vera fa una figuraccia". Per molti l'ha già fatta.

Ciro Petrone lasciato dalla fidanzata. Per lei aveva lasciato il GF

In molti ricorderanno le gesta di Ciro Petrone, l'attore di Gomorra che scappò (letteralmente) dal reality Temptation Island pur di ricongiungersi con la sua fidanzata Federica. Petrone s'era fatto prendere dalla smania di ritornare dalla sua amata anche quando era recluso nella casa del Grande Fratello, abbandonando il programma nel corso della puntata del 20 novembre. "La mia ragazza, Federica, ci teneva molto ed era l’ultima cosa che voleva. È arrabbiata", aveva detto Ciro a Verissimo. Tanto arrabbiata che alla fine lo ha scaricato. Nel corso dell'ultima diretta del reality, infatti, l'attore ha confermato ad Alfonso Signorini che la storia con Federica Caputo è finita e a quanto pare non per colpa sua. Avrà temuto scappasse anche dalle responsabilità.