La storia si ripete: dopo Diana “Carlo è geloso di William e Kate”

Re Carlo III non sopporterebbe di essere surclassato dal principe William e da Kate Middleton. Ha atteso così tanti anni prima di salire al trono che ora non tollererebbe neppure l’idea che qualcuno possa rubargli la scena. I principi del Galles sembrano riuscire dove lui avrebbe, almeno in parte, fallito: conquistare il cuore del popolo. Nonostante gli sforzi fatti per farsi amare in fondo il sovrano sarebbe rimasto un uomo incompreso. La cosa peggiore è che con il figlio e la nuora Sua Maestà rivivrebbe la stessa situazione e le medesime sensazioni provate tanti anni fa con Lady Diana.

Il Re “geloso”

“[Re Carlo] è molto geloso [di William e Kate]” , perché “gli rubano la scena” , ha sentenziato l’esperto Clive Irving sull’Express. L’incoronazione del sovrano, avvenuta lo scorso 6 maggio, non ha sollevato solo la questione del tipo di regno e della nuova monarchia che vedremo, ma anche il problema del ruolo destinato ai principi di Galles, sempre più amati perché vicini alle persone, moderni. “La sensazione è che William capisca l’atmosfera e la realtà molto più di quanto Carlo farà mai”. La reputazione di Carlo è, forse, irrimediabilmente danneggiata dal naufragio del matrimonio con Diana. William, invece, si trova in un’altra posizione, molto più favorevole: è il figlio della principessa più celebre e amata del mondo, ormai diventata un mito, il suo matrimonio è basato sull’amore ed è in apparenza perfetto. Tutto ciò crea una profonda disparità tra il Re e l’erede al trono, che si riverbera sulla loro popolarità. In altre parole: più William e Kate sono benvoluti, più la loro immagine pubblica brilla, illuminando e occupando tutta la scena. Al contrario l’immagine di Carlo, appannata da anni di tradimenti e ripicche, rischierebbe di rimanere sullo sfondo.

Un accordo per "dividersi la scena"

Benché, naturalmente, William e Kate non stiano “rubando la scena” a Carlo deliberatamente, il rischio di “pestarsi i piedi” a vicenda esisterebbe. Il Re e i principi avrebbero cercato di risolvere il problema, in modo che ognuno di loro abbia uno spazio ben delimitato. Clive Irving ha rivelato: “Hanno trovato un’intesa per dividersi le luci della ribalta, perché Carlo è sempre molto geloso delle altre persone che gli rubano la scena. Ha fatto un accordo attraverso il quale William e Kate possono avere una percentuale stabilita della scena”, forse “il 40% [per i principi] e il 60% per lui”. Detto in questo modo sembra un patto molto bizzarro. In realtà sarebbe anche inutile, perché ragiona sulla questione del gradimento con strumenti inadeguati. Ammesso che vi sia davvero un accordo, Carlo potrebbe giocare con le percentuali della scena pubblica quanto vuole, ma dovrebbe sapere che queste non sono cose che si stabiliscono “a tavolino”, come si dice. Non è possibile dividere il palcoscenico internazionale come fosse una torta. Dietro alla percentuale di popolarità ci sono le persone con le loro opinioni, che non sono divisibili come fossero dei numeri. Questo presunto accordo farebbe emergere solo la grande insicurezza del Re.

Inarrivabile Diana

La presunta gelosia di Carlo III nei confronti di William e Kate avrebbe radici lontane. Dobbiamo tornare indietro nel tempo fino al matrimonio con Lady Diana. La principessa aveva un magnetismo innato, la capacità di conquistare le persone fin dal primo sguardo. Una dote che il Re non ha mai avuto e che avrebbe profondamente invidiato nell’ex moglie. Nel 2017 il programma “Diana: in her own words” di Channel 4 fece ascoltare le registrazioni inedite di alcune conversazioni che Lady D ebbe con il suo voice coach tra il 1992 e il 1993. In queste vere e proprie confessioni Diana sosteneva che l’ex marito fosse sempre stato “geloso” della sua popolarità e dell’attenzione mediatica di cui godeva: “Quando eravamo in auto tutti dicevano sempre: ‘Oh, siamo dal lato sbagliato. Vogliamo vedere lei, non lui’. Questo era ciò che potevamo sentire quando andavamo tra la gente. Ovviamente lui non era abituato a questo e nemmeno io. Se la prendeva con me. Era geloso. Comprendevo la gelosia, ma non riuscivo a spiegare che non avevo cercato io [tutto] questo”. In queste registrazioni pare quasi che Lady Diana volesse discolparsi per qualcosa di cui non è mai stata responsabile, o almeno, che non dipendeva del tutto da lei.

Sul lato “sbagliato”

La principessa fece un discorso simile a quello sentito nelle registrazioni durante l’intervista alla Bbc del 1995. “La pressione mediatica su di noi come coppia era incredibile e incompresa da moltissime persone. Eravamo in viaggio in Australia, per esempio e tutto ciò che si sentiva era: ‘Oh, lei è dall’altro lato”. Ora, se sei un uomo come mio marito, un uomo orgoglioso, sei dispiaciuto per ciò che senti…”. Le prime avvisaglie di divergenze inconciliabili nella coppia e della gelosia dell’allora erede al trono, emersero anche durante il viaggio ufficiale in Portogallo, nel 1987. In quell’occasione, ricorda l’Express, Carlo disse: “Sono giunto alla conclusione che sarebbe davvero più facile se avessi due mogli per coprire entrambi i lati della strada e io potessi camminare nel mezzo, per dirigere l’operazione”.

“Non sono venuti per vedere me”

Vale la pena soffermarsi ancora sul rapporto complicato tra Carlo e Diana, perché potrebbe essere all’origine anche del patto che secondo Irving il Re avrebbe stretto con William e Kate. Nell’agosto del 2018 Lady Elizabeth Anson, cugina della regina Elisabetta, raccontò al People della gelosia che Carlo avrebbe provato nei confronti della prima moglie fin dall’inizio del loro matrimonio, avvenuto nel luglio 1981: “Diana si trasformò in una elegantissima bellezza bionda. [Lei e Carlo] erano in Galles…[quando] il principe Carlo realizzò: ‘Sono venuti per vedere mia moglie, non sono venuti per vedere me’”. Eppure, puntualizzò Andrew Morton a Fox News nel 2017, “[Diana] sopportava una vita infelice e solitaria a Palazzo” , sebbene il mondo fuori la adorasse. Lady Elizabeth aggiunse anche un altro particolare che si allinea alle parole di Clive Irving: “La gelosia di Carlo non si esaurì con la fama di Diana, continuò con il matrimonio del suo primogenito”. Nella biografia dedicata a Carlo III, “Rebel Prince: the power, Passion and Defiance of Prince Charles” (2018) l’esperto Tom Bower sostiene che il sovrano si sarebbe sentito minacciato dalla popolarità di William e Kate: “Carlo vedeva Kate e William come le nuove star e temeva di essere nei guai”.

Kate come Diana?