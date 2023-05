"Su Luis Sal dirò tutto, ma...". La sibillina promessa di Fedez ai fan

È da qualche settimana che i fan più appassionati del podcast Muschio Selvaggio si chiedono che fine abbia fatto Luis Sal; infatti, improvvisamente, lo youtuber è scomparso dalla conduzione del podcast che conduceva insieme a Fedez dal 2020. Fino a questo momento, i due hanno taciuto sulla vicenda, ma oggi è stato lo stesso Fedez a fornire qualche dettaglio in più.

Le parole di Fedez

Le parole del rapper milanese sembrerebbero non lasciare spazio a dubbi; a quanto pare, tra i due potrebbe esserci stata una rottura. Luis Sal era una presenza costante nella vita di Chiara Ferragni e Fedez e, anche al di fuori di Muschio Selvaggio, lo si vedeva spesso ospite in casa loro insieme ai figli dei Ferragnez, Leone e Vittoria. In una diretta su Instagram, il rapper milanese – forse a causa delle ricostruzioni ai limiti dell’assurdo – ha deciso di affrontare l’argomento per la prima volta: “La situazione? Sono a un punto limite anche io perché ne avrei parlato prima, così avrei evitato tutto questo scenario. Se non parlo è perché non posso parlarne, non per mia intenzione”. Poi, Fedez proseguendo, ha chiarito: “Francamente adesso ho degli impegni lavorativi, tra la serie, il brano che deve uscire e un altro progetto a cui sto lavorando da un anno e mezzo (che vi presenterò settimana prossima), voglio focalizzarmi su questo e non rovinare mesi e anni di lavoro”.

Le scuse al pubblico

Fedez durante la diretta ha lasciato intendere che al più presto sarà sua intenzione chiarire la situazione e, a questo proposito, ha aggiunto: “Dopo questo indipendentemente da come andranno le cose, l’intenzione è di dare spiegazioni nella maniera più corretta e trasparente possibile, ma se non si troverà una soluzione, a un certo punto darò io le spiegazioni perché è giusto così”. Poi, il rapper ha ritenuto opportuno rivolgere delle scuse al pubblico che di punto in bianco – e senza spiegazioni – non ha visto più Luis Sal al timone del format e così, ha affermato: “Comprendo benissimo che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di Muschio non è stato dei migliori […] Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta le serenità del mondo”. Alla fine, Federico ha anche cercato di rassicurare i fan: “Le cose sono più semplici e molto meno drammatiche di quello che potete immaginare. È ovvio che se non si parla con l’esterno si lascia spazio alle speculazioni che sono veramente brutte”.

La sostituzione con Mr. Marra

Dopo avere condotto diverse puntate di Muschio Selvaggio da solo, Fedez nell’ultimo episodio pubblicato due giorni fa è comparso insieme a Mr. Marra, content creator classe ’91. "Forse ce ne saranno altre insieme" hanno spiegato i due nel corso della puntata. Tuttavia, la sigla continua a citare forse “l’ex” amico Luis: "Il podcast più figo, Luis, Federico, Martin, un tavolo triangolare, muschio, microfono, videocamere, luci. Ospiti diversi e tanti nuovi amici, venti minuti, un'ora di argomenti […] Muschio Selvaggio, pigro ma saggio”.