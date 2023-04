"Sono da solo perché...". Fedez vuota il sacco sulla scomparsa di Luis Sal

Dell'improvvisa sparizione di Luis Sal dal podcast di Fedez Muschio Selvaggio si è detto davvero di tutto. Per molti i due avrebbero litigato per questioni economiche. Per altri dietro all'addio ci sarebbe la mano di Chiara Ferragni, mentre Fabrizio Corona ha fatto circolare l'indiscrezione che tra Fedez e Luis Sal ci fosse stata una relazione segreta finita in malo modo dopo l'aut aut della moglie del rapper. A distanza di mesi, Fedez ha chiarito cosa è successo tra lui e l'amico e collega Luis.

A costringere il rapper a vuotare il sacco è stato Valerio Staffelli che, approfittando dell'incursione a sorpresa per consegnare il tapiro d'oro a Fedez per la vacanza a Dubai, non si è fatto sfuggire l'occasione di punzecchiare il marito di Chiara sulla questione della crisi matrimoniale e della scomparsa di Luis Sal. Se alla prima domanda Fedez non ha praticamente risposto, al secondo quesito l'artista ha provato a fornire una spiegazione, che però è apparsa poco convincente.

Cosa ha detto Fedez su Luis Sal

" Il suo compagno del Muschio Selvaggio che fine ha fatto, avete litigato? ", ha chiesto pungente l'inviato di Striscia la notizia e Fedez, sulle prime, ha tergiversato: " Era in Francia fino a poco tempo fa a girare dei video ". Incalzato da Staffelli il marito della Ferragni ha poi aggiunto: " C'è stato uno stop del podcast per miei problemi personali e di salute e ho voluto ricominciarlo da solo perché è realmente terapeutico per me ". La scelta di condurre in solitaria il podcast, che però è stato ideato in coppia, sarebbe stata dunque di natura personale.