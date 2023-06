"Su Twitter mi odiano". Madame e la paura per l'odio social

Essere un personaggio pubblico ha i suoi pro e i suoi contro. L'esposizione mediatica porta ad avere fan, ma anche hater soprattutto nell'era in cui i social network la fanno da padrone. Ma a pesare, più delle lusinghe, sono le critiche e gli attacchi che arrivano dal web. " C'è chi mi ama, chi mi odia, e chi mi difende da chi mi odia ", ha detto Madame durante l'ospitata nel podcast "Tintoria" di Daniele Tinti e Stefano Rapone, parlando del suo rapporto con il mondo social e i follower. E a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate dalla giovane cantante, l'odio social che la sta colpendo la porta a provare paura per un mondo, quello della rete, dove si può dire qualsiasi cosa.

L'odio su Twitter

" Qualsiasi cosa io dica su Twitter c'è qualcuno che sottolinea quanto io sia una persona di mea" , ha dichiarato Madame durante l'intervento a "Tintoria", proseguendo: " E' un mondo che non mi vuole; è un social in cui o ti amano, come succede a Tananai ed Elodie, o ti odiano, tipo me. Infatti, invidio Tananai, tutti ne parlano bene, beato lui che si è preso il popolo di Twitter ". Sulla popolare piattaforma di cinguettii, l'artista è seguita da quasi 90mila fan, ma a ben guardare sotto i suoi tweet non si trovano commenti negativi né polemici nei suoi confronti, ma solo l'affetto dei suoi fan. Eppure, Madame si dice impaurita da Twitter, dove fatica a condividere anche le nuove uscite musicali: " Io ora mi faccio problemi anche a pubblicare la data di uscita del mio nuovo singolo ", ha detto ancora Madame sul rapporto con i social.

Gli esordi su Youtube: "Mi odiavano"