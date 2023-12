"Mi accusano di trascurare mia figlia". Lo sfogo di Diletta Leotta

A quattro mesi dal parto Diletta Leotta è tornata a parlare della gravidanza e della maternità nel suo podcast “Mamma Dilettante” e per farlo ha scelto un'ospite speciale: Federica Pellegrini. Tra una confessione e l'altra della campionessa di nuoto, anche l'inviata di Dazn ha parlato della sua esperienza da neomamma confessando: "Quando diventi mamma e lavori scatta immediatamente il senso di colpa ed è normalissimo ma poi c'è gente sul web che ti critica per questo".

Il parto poi il ritorno in campo

Diletta Leotta ha raccontato com'è stato tornare a lavoro subito dopo la nascita di Aria, la piccola avuta dal compagno Loris Karius: " È stato bellissimo ed emozionante, tutti i miei colleghi mi hanno accolto in maniera unica. Aria è nata il 16 agosto il giorno del mio compleanno e io sono rientrata in campo il 16 settembre, è stata una cosa magica ”. Conciliare il lavoro e le necessità della figlia, però, non è stato affatto semplice. La bolla, nella quale si trovava subito dopo il parto, è esplosa quando il campionato è ricominciato e lei è voluta tornare subito in campo: " Bisogna solo organizzarsi, cambia completamente il concetto di tempo ma è bello essere mamma, amica, fidanzata, bisogna solo riuscire a trovare l’incastro giusto ”. Il suo desiderio di volere tornare a lavoro a solo un mese dal parto, però, non è stato preso altrettanto bene dai suoi followers, che non hanno mancato di criticarla.

Gli haters e le critiche