“Il suo futuro marito? Prenderà la reversibilità…”. L’affondo della Parietti sulla Lucarelli

Fiori d’arancio per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Ad annunciare il matrimonio è stata la giornalista durante l’intervista a “Hot Ones” con Alessandro Cattelan e sui social è esploso il dibattito. Un argomento che ha trovato spazio anche in televisione, come testimoniato dallo spazio riservato all’evento a “La vita in diretta”. Anche se un commento non è passato inosservato ai futuri sposi: quello di Alba Parietti.

Interpellata dal padrone di casa Alberto Matano, la Parietti ha ironizzato sulla differenza di età tra la Lucarelli e il fidanzato chef: "Tantissimi auguri a Lorenzo che prenderà, dopo essendo più giovane, la pensione di reversibilità che è una cosa molto interessante". Gelo in studio, immediata la presa di posizione di Matano, che ha giudicato il commento fuori luogo: “No Alba, non è il momento di fare certi auguri, è un amore sincero”.

Un commento tagliente ma ovviamente ironico, come testimoniato dalla sottolineatura dell’opinionista: “Ma figuriamoci, non sono capace di odiare nessuno, figuriamoci odiare Selvaggia”. Lucarelli non ha accolto di buon grado l’uscita della Parietti e su Instagram, attraverso una storia, ha stigmatizzato l’intervento senza mezzi termini: "In un giorno di festa in cui tutti ci fanno gli auguri e tutti gli ospiti de La vita in diretta avevano detto cose divertenti e gentili su l'annunciato matrimonio, questa povera donna fa gli auguri a Lorenzo perché prenderà la pensione di reversibilità quando crepo, essendo più giovane".

Clima a dir poco rovente tra

due donne che non hanno mai avuto buoni rapporti, come testimoniato dai feroci scontri avvenuti a “Ballando con le stelle”, dove la Parietti era concorrente e la Lucarelli giudice. Appuntamento alla prossima baruffa social…