Il super aereo di Verstappen e il nostro piacere di andare a piedi

Verstappen e il piacere perduto di una bel viaggio. A piedi. Ma Max, quattro volte campione del mondo, non è un umarell che gira per cantieri; lui, i giri, li fa da sempre sulle piste di F1 dove non smette di macinare successi superando gli avversari e pure se stesso. Sarà per questo che il pilota olandese ha pensato di integrare con un nuovo Max(i) aereo da 48 milioni di euro il suo già cospicuo parco-mobilità (nel garage di casa si contano decine di fuoriserie realizzate appositamente per lui, per non parlare dello yacht in confronto al quale quello di Briatore sembra una scialuppa di salvataggio). Il nuovo gioiello alato scelto da Max è un Dassault Falcon 8X, modello che ai profani dice poco, ma basta guardare una foto per ammirare la maestosità del velivolo che ricorda il fratello minore dell’Air Force One. Un’americanata, quindi? Mica tanto, considerato che l’attività del nostro eroe dei Gran Premi necessita di spostamenti istantanei utilizzando mezzi speciali, mica bus e metro come accade a noi comuni mortali, titolari di patente di guida (al pari di Vertappen) ma schiavi dei mezzi pubblici e delle code in tangenziale. Insomma, la differenza che passa fra il tran tran lento di noi Fantozzi e la vita splendidamente a tutto gas del re della velocità. Intanto il nuovo mostro dei cieli sta già effettuando il “rodaggio” esibendo potenza e glamour estetico con tanto di marchio personalizzato; la scritta arancione su fondo nero è un po’ kitch ma rende bene l’idea dominante del re dei sorpassi: “UTL Unleash The Lion”(tradotto: Sguinzaglia Il Leone). La stessa sigla che campeggia sulla poppa dello yacht e lungo le fiancate dei bolidi a quattro ruote.

Il nuovo jet è un modello più grande di quello che Max aveva in precedenza ed è in grado di trasportare 16 passeggeri con un’autonomia di viaggio di 6500 miglia nautiche. Praticamente da una parte all’altra del mondo senza fare sosta ai box. Il sogno di ogni pilota di Formula Uno…