"Il talento musicale innato, l'esibizionismo narcisistico": chi è Damiano dei Maneskin

La scrittura e la firma di Damiano David dei Maneskin sono tipiche dei personaggi dell’attuale musica Rock, di cui diventa un personaggio di spicco: grande velocità, forte pressione e assi letterali ripiegati bruscamente tra di loro.

Sembra che, almeno in questo soggetto, il talento musicale sia innato per cui è diventato parte integrante della sua vita.

Egli possiede una personalità determinata, volitiva e tenace, soprattutto quando l’interesse tangibile che intravede lo gratifica. Così egli si è costruito un’immagine che lo ha reso personaggio unico. Infatti, anche la scrittura che si differenzia in modo evidente dalla firma indica aspetti che lo rendono originale.

La scrittura evidenzia il desiderio di spendere le proprie energie in attività che contemplino anche il senso estetico, legato al bisogno di farsi notare non solo per il talento musicale, ma anche per l’immagine fisica alla quale, avendola personalmente creata, tiene in maniera particolare. L’originalità, comunque, non ostacola il suo senso estetico che, seppur con connotazioni di esibizionismo narcisistico, mantiene un gusto insolito (grafia curata, con allunghi inferiori ben rappresentati, che indicano l’investimento singolare delle pulsioni). È risaputo che tanti artisti, anche di notevole valore, esprimono la loro normalità in modo eccentrico.

Damiano, inoltre, con quelle grandi iniziali nella firma e quelle contorsioni degli assi letterali mette in luce un bisogno di emulare il padre e quindi di superarlo per diventare l’erede di una paternità introiettata e quindi tutta sua, superando quella dipendenza paterna che, almeno a livello inconscio, è ancora presente (vedi firma con iniziali grandi, pasticciata e con prevalenza della zona alta).