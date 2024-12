Taylor Mega su Tony Effe e Fedez a Sanremo: "Siamo alla frutta". Poi le avances a Fagnani

Ascolta ora 00:00 00:00

Taylor Mega si è tolta più di un sassolino dalla scarpa nel corso dell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani nell'ultima puntata di Belve. L'influencer friulana è stata schietta e diretta nel rispondere alle domande della padrona di casa su alcune vicende, che l'hanno vista protagonista negli ultimi mesi: il dissing tra Tony Effe e Fedez e il flirt con quest’ultimo. " Sono uno scorpione e molto vendicativa ", ha precisato Taylor prima di cominciare l'intervista che si è concentrata subito sulla questione Fedez e Tony Effe.

Il dissing tra Fedez e Tony Effe

Taylor Mega ha partecipato al dissing fra i due rapper, apparendo nel video del brano "L'infanzia difficile di un benestante" - scritto da Fedez contro il collega romano - e cantando insieme all'ex marito di Chiara Ferragni la strofa: "Le hai raccontato chi ti manteneva? Eri tu la mia bitch, non Taylor Mega". A tal proposito a Fagnani l'influencer ha chiarito i motivi che l'hanno spinta a partecipare al dissing: "Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa. Tony Effe mi ha fatto una canzone brutta contro, mi dava della poco di buono" . Così Francesca Fagnani l'ha provocata: " Ha partecipato al dissing perché era invidiosa di Ferragni o perché doveva vendicarsi con Tony Effe?". Ma Taylor Mega ha ribadito che era solo una questione tra lei e l'ex fidanzato : "No no, non ero invidiosa di Chiara Ferragni. Da buon scorpione dovevo togliermi il mio sassolino dalla scarpa".

Il flirt con Federico Lucia e Sanremo

A proposito del flirt avuto con Fedez, nel periodo in cui il rapper era ancora sposato con Chiara Ferragni, l'influencer è tornata a ribadire - come aveva già fatto con Striscia la notizia - che i Ferragnez erano una coppia aperta quando lei e il rapper hanno avuto una liaison: " Sì, dai era sposato ma poi ognuno faceva i cavoli propri. Non sono una sfasciafamiglie" . Sulla partecipazione al prossimo Festival di Sanremo sia di Fedez sia di Tony Effe Taylor si è tolta un altro sassolino dalla scarpa senza però fare nomi: " Sanremo? Siamo alla frutta. Uno fa delle belle canzoni, l'altro non sa proprio cantare. Ma non faccio nomi" .

Le avances a Francesca Fagnani

Durante l'intervista Taylor Mega si è resa protagonista anche di un inatteso fuoriprogramma. Parlando della sua bisessualità e delle relazioni avute in passato con alcune donne, l'influencer ha confessato di avere un ideale di donna ben preciso ma molto difficile da trovare: "Mi piacciono le donne forti, determinate".

Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero vero? Se ci ripensi richiamami

Poi ha tentato l'approccio con Francesca Fagnani: "". Per contro Fagnani ha respinto le avances ribadendo di essere fermamente eterosessuale.