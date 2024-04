Taylor Swift, frecciatina a Fernando Alonso? Come risponde il pilota di F1

Occhi puntati su Taylor Swift e Fernando Alonso dopo che la cantante americana ha lanciato quella che pare a tutti gli effetti essere stata una frecciata nei confronti del pilota di Formula 1. In una canzone del suo nuovo album, The Tortured Poets Department, la musicista sembra proprio scagliarsi contro lo spagnolo, lanciando velate accuse. Non si è fatta attendere la replica di Alonso, che sui social ha ottenuto una pioggia di like.

Flirt finito male?

Stando a indiscrezioni, Taylor Swift e Fernando Alonso si sarebbero frequentati brevemente circa un anno fa. La cantante aveva chiuso la sua relazione con l'attore Joe Alwyn, mentre il pilota si era lasciato con la giornalista austriaca Andrea Schlager. Di questo presunto flirt si discusse a lungo sulle riviste di gossip. I fan, in particolare, dettero molto credito a certe voci, trovando anche numerosi indizi. Come un messaggio di Alonso su TikTok. Parlando del suo obiettivo di entrare nella top ten dei piloti con più vittorie conseguite in F1, lo spagnolo scelse come titolo del post "Mission 33" e poi nel commentare scrisse, "Feeling 33" . Il seguito della Swift trovò un riferimento, un po' forzato, alla canzone "22" della musicista, in cui lei, a un certo punto, dice: "Feeling 22" . Un indizio più chiaro, invece, fu la scelta del brano utilizzato da Alonso per accompagnare il breve video. Si trattava di "Karma", una delle più celebri canzoni di Taylor Swift.

Insomma, tanti indizi, anche se nulla di molto concreto. Eppure ciò che è avvenuto in queste ultime ore ha risvegliato gli amanti del gossip. Taylor Swift è al momento felicemente impegnata col giocatore di football Travis Kelce, mentre Fernando Alonso, secondo certi rumors, starebbe frequentando la giornalista di Dazn F1 Melissa Jimenez. Fra la cantante e il pilota, tuttavia, potrebbero essere rimasti dei dissapori da questo presunto flirt finito non troppo bene.

Il messaggio nella canzone

Arriviamo quindi alla canzone contenuta nel nuovo album della Swift, "Imgonnagetyouback". In una parte del brano, la musicista americana canta: " Piccole chiacchiere, grande amore, comportarsi come se non mi interessasse quello che hai fatto, io sono un'Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso, poi sei scappato a nasconderti" . Davvero sospetto.

Quel riferimento alla Aston Martin, vettura guidata proprio da Alonso, fa parecchio pensare. Sembra proprio che Taylor Swift abbia voluto accusare il pilota di non essersi comportato in modo corretto nei suoi confronti. A molti è parso di trovarsi di fronte a un nuovo caso Shakira-Gerard Piqué.

La replica di Alonso

Non si è fatta attendere la risposta del pilota di Formula 1. Nella pagina ufficiale TikTok di Aston Martin è infatti stato pubblicato un video in cui si vede Fernando Alonso ascoltare la canzone "Imgonnagetyouback" da un tablet. A un certo punto il pilota alza la testa e, guardando dritto in telecamera, si porta un dito alle labbra, nel chiaro gesto di chi chiede di fare silenzio.

Un messaggio molto chiaro evidentemente indirizzato a Taylor Swift, che ha riscosso grande successo fra i propri follower.