Alonso davanti a tutti, la Rossa studia la gara. Red Bull, che tensione

«Il caso è chiuso». Christian Horner prova a chiudere la porta, quando la fuga è già cominciata. Non si sottrae alle domande, esattamente come ha fatto Verstappen il giorno prima, ma cerca di far finta che tutto sia come prima. Con sua moglie, con Marko, con Jos e Max Verstappen. Non con la dipendente che sarebbe stata temporaneamente sospesa, ma questo sarebbe un po' eccessivo da sostenere. «Sono sicuro che Max onorerà il suo contratto fino al 2028» aggiunge mentre Toto Wolff ridacchia e alimenta le chiacchiere su un possibile assalto della Mercedes al tricampione del mondo. Se la Red Bull dovesse esplodere come teme papà Verstappen (non presente a Gedda) scatterà l'assalto alla diligenza. La Ferrari avrebbe già mandato dei messaggi a Newey che intanto ha prenotato un posto barca a Monaco per il suo nuovo Oyster 885 molto personalizzato.

Anche questa settimana il programma è anticipato per il Ramadan. L'uomo del giovedì è stato Alonso, più veloce di Russell e Verstappen. La Ferrari ha lavorato più sulla gara che sul giro secco con una configurazione più carica. Sainz è andato in pista con 39,5° di febbre. Non ha mollato il volante neppure per le prove libere e alla fine ha ottenuto il settimo tempo, riuscendo anche a lamentarsi per un impedimento di Hamilton. Oggi Charles attaccherà la pole, poi in gara non sarà semplice contro una Red Bull che ha ritrovato anche un Perez in palla. Leclerc ha dimostrato un buon passo gara con la gomma soft, quella che di solito la fa soffrire. «Non un brutto stint», ha ammesso Vasseur. Potrebbe azzardare una strategia diversa, anche perché qui il traffico sarà terribile e il rischio Safety Car altissimo.

Tv: dir. Sky pole oggi ore 18 (diff. TV8 ore 22), Gp domani ore 18 (diff. TV8 ore 21)