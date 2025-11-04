Taylor Swift si sposa, sdegno woke

Quanto sta accadendo a Taylor Swift, la popstar al momento più nota a livello internazionale, va ben oltre il delirio, è del tutto folle e, ahimè, non troppo distante dalla radicalità oltranzista dell'ormai celebre chat «Fascistella» che da qualche giorno tiene banco nel nostro Paese. Non a caso, il termometro alla base dei due fenomeni è il medesimo, ovvero un femminismo estremo e livoroso, che decide chi salvare e chi decapitare (non importa se uomo o donna), una foga giacobina che stabilisce chi innalzare e chi buttare a terra, chi promuovere e chi affossare. La violenza che sa di squadrismo insomma, e che anche Taylor Swift subisce in una vicenda che diventa comica tanto è inverosimile, nascendo dopo l'annuncio della cantante, qualche settimana fa, di volersi sposare col giocatore di football Travis Kelce: a quanto pare l'amore della sua vita, da quello che capiamo dai social, l'uomo che dovrebbe renderla felice per sempre, la persona da cui mai e poi mai vorrebbe staccarsi. Romantico, vero? Così romantico che il femminismo Usa l'ha bollato subito come una bestemmia o, meglio, come il sacrilegio dell'anno, considerando il matrimonio un gesto deliberatamente reazionario, se non addirittura fascista. Diamine Taylor, ma che fai? Ti sposi? Che ti dice il cervello? Tradisci il movimento così? Come osi? Alcune delle amenità che potreste trovare online. E pensate: Taylor Swift non è neppure un simbolo della destra, non è trumpiana, non è Maga. Al contrario, fino all'altro giorno veniva celebrata come icona woke, giglio dei progressisti, mentre ora guarda, esclamano quelle stesse persone, guarda come si è ridotta, com'è caduta in basso: ha deciso perfino di sposarsi!

La ragazza è stata anche etichettata come trad wife (moglie tradizionale), in senso ovviamente denigratorio, venendo così inglobata in quella comunità di donne che propongono uno stile di vita femminile altamente conservatore.

Il fatto però è che Taylor Swift non è questo: non è una moglie tradizionale, non è conservatrice e non è nemmeno di destra. Il femminismo odierno la punisce pubblicamente non perché crede all'amore, ma perché ha agito di testa propria, perché ha fatto quello che voleva e non quello che le veniva imposto.