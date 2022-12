"La foto in aeroporto...". Totti e Noemi volano a Miami per Capodanno

Altro che Capodanno a Roma per inaugurare il superattico appena acquistato. Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto di salutare il 2022 oltreoceano. La coppia più chiacchierata dell'ultimo anno è stata avvistata all'aeroporto di Fiumicino mentre era in fila al check-in per il volo intercontinentale destinazione Miami.

Il Pupone e la sua nuova compagna sembrano avere deciso di ricalcare le orme di Ilary Blasi, che ha scelto di trascorrere Capodanno dall'altra parte dell'emisfero, in Thailandia, con il suo nuovo amore Bastian Muller. I due romani hanno preparato le valigie e senza lasciare traccia sui social hanno preso il primo volo per la Florida insieme alle figlie dell'ex capitano della Roma, Chanel e Isabel. Nessuna traccia invece di Christian, il primogenito di Totti e Ilary, che avrà scelto di restare nella capitale per trascorrere la notte di San Silvestro con la sua ragazza e gli amici.

Anche se Totti e Noemi hanno cercato di mantenere segreta la loro fuga all'estero, ci hanno pensato i follower della blogger Deianira Marzano a fotografare - come provetti paparazzi - la Bocchi e il Pupone in partenza per Miami. Lo scatto rubato in coda al check-in di Fiumicino è così finito sui social network, diventando virale. La coppia aspetterà il nuovo anno al caldo sole della Florida e mentre i profili di papà Francesco e matrigna Noemi rimangono silenti, Chanel ha già condiviso sulla sua pagina Instagram alcuni scatti delle prime ore a Miami. Il tramonto, il locale dove hanno cenato subito dopo il loro arrivo e il resort vista mare, nel quale alloggeranno per i prossimi gironi.

Tutto documentato dalla quindicenne - recentemente finita al centro dei pettegolezzi per un'amicizia pericolosa - con foto e video proprio come sta facendo mamma Ilary, che dopo avere fatto tappa a Bangkok si vocifera sia pronta a festeggiare la notte più lunga dell'anno in un'isoletta dei caldi mari orientali. Dopo la difficile separazione e tutto ciò che ne è conseguito, Ilary e Francesco hanno scelto di mettere un'ampia distanza non solo tra loro ma anche da Roma, città della quale sono stati il re e la regina incontrastati per due decenni.