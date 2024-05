"Deve divorziare da Kate": la voce che scuote la corona inglese

Sappiamo fin troppo bene il difficile momento che sta vivendo la famiglia reale inglese. Il trono d’Inghilterra, dopo la morte dell’amata regina Elisabetta, è più instabile che mai. Non solo l’anziano re Carlo si è dovuto sottoporre a un intervento per un tumore alla proposta che, però, secondo i ben informati, sta combattendo con tutte le sue forze ma più che altro a far preoccupare è anche la salute di Kate Middleton. La futura regina e moglie del principe William, da mesi è in convalescenza e lontana dagli impegni di corte perché sta affrontando le cure dopo l’intervento all’addome. Nonostante ciò, i Windsor cercano di mantenere stabili i loro rapporti con il popolo e le istituzioni, facendo in modo di non rompere gli equilibri. Non è un’impresa facile, e tutti stanno cercando di fare del loro meglio. Tutti, tranne Camilla. La moglie di Carlo e regina consorte, di recente, è stata al centro di un gossip che avrebbe fatto indignare Kate Middleton e che avrebbe fatto traballare quell’equilibrio già precario della corona inglese.

La figura di Camilla non è sempre è stata ben vista a corte e, soprattutto, non è stata mai del tutto accettata da William e Harry dato che, proprio l’attuale moglie di Carlo, si è insinuata nella vita matrimoniale di Lady D. Il tempo avrebbe dovuto aggiustare le cose ma così non è stato. I giornali riportano di alcune foto in cui Camilla è stata vista in compagnia di Rose Hanbury, la presunta amante di William. Tra le due, da sempre, pare che ci sia stata sempre grande complicità. La foto in questione sarebbe trapelata a un evento al quale Kate Middleton era stata invitata ma non ha potuto partecipare a causa delle sue condizioni di salute. Questa foto avrebbe fatto indignare la moglie di William che, secondo le fonti, non avrebbe digerito i comportamenti di Camilla. Ma non è tutto. La regina conserte, successivamente all’evento, avrebbe parlato con William. Pare che la donna avrebbe consigliato al figliastro di divorziare dalla Middleton per evitare che “la malattia della moglie potesse strumentalizzare la sua ascesa al trono ”.

Una richiesta molto particolare da parte di Camilla che, ovviamente, è stata rifiutata da William e rispedita al mittente. Una richiesta che ha fatto inasprire ancora di più i rapporti tra Kate e la regina. Non ci sarebbe niente di nuovo all’orizzonte, però. Come ha riportato Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne, la nuova biografia reale di Christopher Andersen, il libro fa luce sulla tensione tra Camilla e Kate.

A detta dell'autore, la seconda moglie di Carlo III non avrebbe mai amato Kate a causa della gelosia che proverebbe per la facilità con cui la Middleton ha conquistato l'affetto della Regina Elisabetta e del popolo britannico, cosa in cui Camilla non è mai riuscita a causa del suo passato di amante scomoda.